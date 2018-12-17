Азербайджан сократил импорт пшеницы более чем на 6% в этом году

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года Азербайджан импортировал 992 353,87 тонны пшеницы на сумму 187 540,92 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объемы импорта сократились на 13 090,86 тонны или 6,52% в годовом сравнении, стоимость - на 128 450,6 тыс. долларов или 11,46%.

За 11 месяцев этого года импорт пшеницы составил 1,82% общего объема импорта страны.