Азербайджан сократил импорт и экспорт напитков в 2 раза

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2016 года в Азербайджане наблюдалась отрицательная годовая динамика экспорта алкогольных напитков. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за первый квартал текущего года экспортировано алкогольных и безалкогольных напитков на сумму 2 511,74 тыс. долларов, что на 2 454,28 тыс. долларов или 49,42% (примерно в 2 раза) меньше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,14% общего объема экспорта.

В Госкомитете сообщили, что за отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе уксуса, на сумму 6 135,96 тыс. долларов, что на 6 938,93 тыс. долларов или 53,07% (в 2,13 раз) меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,34%.