Азербайджан резко нарастил экспорт конины

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Крупнейшие импортеры конины - Россия и Китай могут стать потенциальными рынками сбыта для азербайджанского экспорта, с учетом привлекательных цен на конину в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете министерства сельского хозяйства.

В течение последних двух лет лошади для убоя экспортировались из Азербайджана только в Казахстан. Эта страна ежегодно импортирует около 3-4 тысяч тонн конины. Казахстан также занимает второе место по производству конины в мире.

В январе-октябре 2017 года Азербайджан экспортировал 6 316 голов лошадей (на убой), что в 5,5 раз больше, чем в 2016 году. Следует отметить, что Азербайджан впервые начал экспорт конины в 2016 году. В том же году было экспортировано 1 155 голов лошадей.

За отчетный период поголовная экспортная цена составила 148 долларов, в прошлом году - 141 доллар.