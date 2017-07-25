 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан примет участие в международной выставке продуктов питания в Турции

    Мероприятие будет организовано 20-23 сентября в Стамбуле

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ 20-23 сентября в Стамбуле пройдет международная выставка продуктов питания и пищевых технологий, а также упаковки и систем переработки пищевых продуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на выставке примут участие компании из Азербайджана, Италии, Германии, Великобритании, Греции, Ирана, Ирака, Судана, Ливии, ОАЭ, Алжира, Туниса, России и других стран.

    В целом, мероприятие посетят представители 65 тыс. местных компаний и 84 стран мира.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi