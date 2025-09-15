Азербайджан представлен на Глобальном форуме зеленого сельского хозяйства

Делегация во главе с руководителем аппарата Министерства сельского хозяйства Азадом Джафарли приняла участие в ряде международных мероприятий в Будапеште.

Как сообщили Report в ​министерстве, азербайджанская делегация приняла участие в Глобальном форуме зеленого сельского хозяйства, а также во 2-ой региональной неделе науки и инноваций по Европе и Центральной Азии, проходивших 9-11 сентября в столице Венгрии.

Джафарли выступил на Форуме с презентацией на тему "Политика зеленого сельского хозяйства Азербайджана", и проинформировал участников о работе, проводимой в Азербайджане в связи с переходом к зеленому сельскому хозяйству.

Джафарли сообщил, что в последние годы Азербайджан существенно увеличил инвестиции в климатически устойчивое сельское хозяйство. Освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур развиваются как "зеленая зона". Развитие сельского хозяйства на этих территориях осуществляется с использованием возобновляемой энергии, умных ирригационных технологий, современной логистической инфраструктуры и т.д.

Он также обратил внимание на применение концепции "умного села" в Азербайджане, отметив, что пилотный проект, реализуемый в селе Агалы Зангиланского района, демонстрирует в этом отношении интеграцию современных сельскохозяйственных технологий, возобновляемых источников энергии, инновационных социальных услуг.