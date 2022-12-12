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Азербайджан повысит уровень самообеспечения мясной и молочной продукцией

Азербайджан повысит уровень самообеспечения мясной и молочной продукцией 15:45 Правительство Азербайджана планирует повысить уровень обеспечения населения страны мясными и молочными продуктами за счет местного производства.
АПК
12 декабря 2022 г. 16:16
Азербайджан повысит уровень самообеспечения мясной и молочной продукцией

Правительство Азербайджана планирует повысить уровень обеспечения населения страны мясными и молочными продуктами за счет местного производства.

Об этом Report сказал директор Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Фирдовси Фикретзаде.

"В настоящее время уровень самообеспечения мясными и молочными продуктами составляет 85-86%. В том числе 99% по баранине, более 90% по говядине и 75% по мясу птицы. В ближайшем будущем эти показатели станут еще выше. Рост произойдет за счет двух мер: постепенного расширения интенсивной модели фермерства в стране и развития животноводства на освобожденных территориях.

По словам Фикретзаде, как и на все товары на внутреннем рынке, цена на продукцию животноводства также выросла: "В связи с этим государство приняло срочные меры и освободило импорт кормовой продукции от всех видов таможенных пошлин и налогов".

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