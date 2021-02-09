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Азербайджан импортировал из Грузии 44 тонны фундука

Азербайджан импортировал из Грузии 44 тонны фундука В отчетный период грузинский фундук в основном импортировали Германия, Италия, Чехия и другие европейские страны
АПК
9 февраля 2021 г. 16:29
Азербайджан импортировал из Грузии 44 тонны фундука

С 1 августа 2020 года по сегодняшний день Грузия экспортировала 15,6 тыс. тонн фундука на сумму 81,2 млн долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства страны.

Согласно информации, в годовом сравнении объем экспорта увеличился на 50%, а стоимость - на 52%.

В отчетный период грузинский фундук в основном импортировали Германия, Италия, Чехия и другие европейские страны.

Меньше всего закупил фундук Азербайджан - 44 тонны. Россия импортировала из Грузии 756 тонн, Турция - 530 тонн, Армения - 885 тонн фундука.

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Версия на английском языке Azerbaijan imports 44 tons of hazelnuts from Georgia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstandan 44 ton fındıq idxal edib

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