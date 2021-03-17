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Азербайджан и Турция подписали Декларацию о намерениях по аграрному сотрудничеству

Азербайджан и Турция подписали Декларацию о намерениях по аграрному сотрудничеству Министр сельского хозяйства Инам Керимов провел встречу с прибывшей в Азербайджан делегацией во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли
АПК
17 марта 2021 г. 21:42
Азербайджан и Турция подписали Декларацию о намерениях по аграрному сотрудничеству
Бекир Пакдемирли и Инам Керимов

Министр сельского хозяйства Инам Керимов провел встречу с прибывшей в Азербайджан делегацией во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В рамках встречи Министерство сельского хозяйства Азербайджана и Министерство сельского и лесного хозяйства Турции подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству в области передачи современных технологий в сельском хозяйстве и обучения в аграрной области.

Отметим, что декларация о намерениях включает статьи о сотрудничестве в области внедрения современных технологий, применяемых в Турции, в области сельского хозяйства в Азербайджане и обмена опытом, обучения местных специалистов и фермеров на основе современных методик обучения в Турции.

По итогам встречи был подписан протокол 10-го заседания Азербайджано-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə aqrar əməkdaşlığa dair Niyyət Bəyannaməsi imzalayıb

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