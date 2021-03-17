Азербайджан и Турция подписали Декларацию о намерениях по аграрному сотрудничеству

Министр сельского хозяйства Инам Керимов провел встречу с прибывшей в Азербайджан делегацией во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли

Министр сельского хозяйства Инам Керимов провел встречу с прибывшей в Азербайджан делегацией во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В рамках встречи Министерство сельского хозяйства Азербайджана и Министерство сельского и лесного хозяйства Турции подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству в области передачи современных технологий в сельском хозяйстве и обучения в аграрной области.

Отметим, что декларация о намерениях включает статьи о сотрудничестве в области внедрения современных технологий, применяемых в Турции, в области сельского хозяйства в Азербайджане и обмена опытом, обучения местных специалистов и фермеров на основе современных методик обучения в Турции.

По итогам встречи был подписан протокол 10-го заседания Азербайджано-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству.