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    Азербайджан и Пакистан договорились о будущем сотрудничестве

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    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан и Пакистан достигли первоначального соглашения о будущем сотрудничестве. Особое значение здесь придается расширению сотрудничества в области аграрных научных исследований и налаживанию связей между аграрными университетами.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов.

    Министр подчеркнул перспективы сотрудничества между двумя странами в области семеноводства. В частности, важно воспользоваться опытом Пакистана в области рисоводства и хлопководства.

    Г. Асадов отметил, что хлопководство находится в центре внимания в Азербайджане и до сих пор было собрано 198,5 тыс. тонн хлопка, а в скором времени урожай достигнет 200 тыс. тонн.

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