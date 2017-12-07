Азербайджан и Пакистан договорились о будущем сотрудничестве

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан и Пакистан достигли первоначального соглашения о будущем сотрудничестве. Особое значение здесь придается расширению сотрудничества в области аграрных научных исследований и налаживанию связей между аграрными университетами.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов.

Министр подчеркнул перспективы сотрудничества между двумя странами в области семеноводства. В частности, важно воспользоваться опытом Пакистана в области рисоводства и хлопководства.

Г. Асадов отметил, что хлопководство находится в центре внимания в Азербайджане и до сих пор было собрано 198,5 тыс. тонн хлопка, а в скором времени урожай достигнет 200 тыс. тонн.