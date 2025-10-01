Азербайджан и ФАО обсудили новые направления сотрудничества
- 01 октября, 2025
- 10:48
Азербайджан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) рассматривают возможность запуска новых проектов в аграрной сфере.
Как сообщает Report, вопрос обсуждался на встрече министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с региональным представителем ФАО по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуту в рамках Бакинской климатической недели (BCAW2025).
Мамедов рассказал о приоритетах аграрной политики Азербайджана, включая вопросы продбезопасности, а также меры по снижению влияния климатических изменений на сельское хозяйство.
Виорел Гуту подчеркнул важность укрепления глобального сотрудничества для создания устойчивых агропродовольственных систем и выразил удовлетворение уровнем связей с Азербайджаном.
Стороны подтвердили намерение продолжить работу в рамках Программы партнерства ФАО-Азербайджан и обсудили перспективы новых совместных проектов.