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Азербайджан и Беларусь расширяют номенклатуру поставляемых сельхозтоваров

Азербайджан и Беларусь расширяют номенклатуру поставляемых сельхозтоваров В 2020 году товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания достиг 35 млн долларов США, увеличившись за год на 5,3%
АПК
18 марта 2021 г. 12:46
Азербайджан и Беларусь расширяют номенклатуру поставляемых сельхозтоваров

Экспорт белорусской сельхозпродукции в Азербайджан в 2020 году вырос на 10,7%.

Как передает Report, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода по итогам рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли в режиме видеоконференции.

"Сегодня между Беларусью и Азербайджаном налажено тесное сотрудничество в области торговли. В 2020 году товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания достиг 35 млн долларов США и увеличился на 5,3% по сравнению с 2019 годом. Экспорт товаров - 30,4 млн доллара США (или 110,7%), импорт - 4,6 млн доллара США. В январе 2021 года экспорт белорусских сельхозтоваров в Азербайджан составил 2,1 млн доллара США (или 105,8%)", - рассказали в пресс-службе.

Беларусь поставляет в Азербайджан широкий спектр молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий, а импортирует преимущественно овоще-бахчевые культуры, ягоды и фрукты. В числе ведущих белорусских предприятий-экспортеров в эту Азербайджан - СОАО "Беловежские сыры", ОАО "Лунинецкий молочный завод", ОАО "Молочный мир", ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат", ПУП "Калинковичский молочный комбинат", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", ОАО "Минский молочный завод №1".

Иван Крупко и Гошгар Тахмазли обсудили дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между двумя странами, в частности, наращивание взаимного товарооборота и расширение номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров. Были рассмотрены вопросы взаимодействия в области ветеринарного контроля, растениеводства, племенного животноводства, аграрного образования и научного потенциала. "Отмечена важность и результативность взаимного участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах в агропромышленной сфере, проводимых на территории Беларуси и Азербайджана. Иван Крупко пригласил азербайджанскую сторону посетить выставку "Белагро-2021", которая состоится с 1 по 5 июня в Минске", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь белорусские предприятия в июне 2021 года планируют принять участие в международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Belarus expanding range of supplied agricultural products
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belarus tədarük etdikləri kənd məhsullarının çeşidini artırır

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