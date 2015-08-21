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    Цена авиабилетов на рейсы между Азербайджаном и Казахстаном повысится

    Билеты подорожают на 25%

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Авиакомпания Air Astana повышает цены на билеты в связи с девальвацией национальной валюты Казахстана тенге.

    Как сообщили Report в Air Astana, с 22 августа тарифы на международные рейсы авиакомпании будут повышены от 25% в связи с переходом к свободно плавающему курсу национальной валюты. 

    "Как известно, мировая авиаиндустрия осуществляет свои операции, в основном, в долларах. Более двух третей расходов авиакомпании покрывается в долларах, включая покупку и лизинг самолетов, техобслуживание, запасные части, топливо, страховку и многие другие издержки. Поскольку Air Astana большую часть доходов получает в тенге, то компания вынуждена увеличить тарифы, чтобы выполнить свои долларовые обязательства", - сообщили в авиакомпании. 

    Air Astana также подчеркивает, что "данное повышение тарифов ни в коей мере не восполнит потери в полном объеме, поэтому будет рассматривать и другие меры". 

    Отметим, что Air Astana выполняет рейсы в Баку из Астаны и Алматы.

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