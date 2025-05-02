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АПБА: В Азербайджане готовят новую госпрограмму по обеспечению продбезопасности

АПБА: В Азербайджане готовят новую госпрограмму по обеспечению продбезопасности 11:05
АПК
2 мая 2025 г. 11:37
АПБА: В Азербайджане готовят новую госпрограмму по обеспечению продбезопасности

В Азербайджане разрабатывается новая государственная программа по обеспечению продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Баларагим Гулиев в Баку на IV Форуме развития агробизнеса.

По его словам, реализация первой государственной программы, охватывающей 2019-2025гг, близится к завершению: "Проект второй государственной программы в ближайшее время будет вынесен на обсуждение общественности страны, предпринимателей, депутатов Милли Меджлиса".

Гулиев отметил, что дополнительно разрабатываются новые законы в этой сфере, большое число нормативно-правовых и технических документов.

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Версия на английском языке Official: Azerbaijan drafting a new state program to ensure food security
Версия на азербайджанском языке AQTA: Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair yeni dövlət proqramı hazırlanır

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