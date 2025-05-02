АПБА: В Азербайджане готовят новую госпрограмму по обеспечению продбезопасности

11:05

В Азербайджане разрабатывается новая государственная программа по обеспечению продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Баларагим Гулиев в Баку на IV Форуме развития агробизнеса.

По его словам, реализация первой государственной программы, охватывающей 2019-2025гг, близится к завершению: "Проект второй государственной программы в ближайшее время будет вынесен на обсуждение общественности страны, предпринимателей, депутатов Милли Меджлиса".

Гулиев отметил, что дополнительно разрабатываются новые законы в этой сфере, большое число нормативно-правовых и технических документов.