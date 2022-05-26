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Анкара ведет переговоры с Украиной и РФ об открытии коридора для экспорта зерна

Анкара ведет переговоры с Украиной и РФ об открытии коридора для экспорта зерна Турция ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора через Босфор для экспорта зерна из Украины.
АПК
26 мая 2022 г. 14:58
Анкара ведет переговоры с Украиной и РФ об открытии коридора для экспорта зерна

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора через Босфор для экспорта зерна из Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

"Черноморские порты Украины были заблокированы после вторжения России, и более 20 млн тонн зерна застряли в силосах", - сообщает агентство.

На долю России и Украины приходится почти треть мировых поставок пшеницы, и отсутствие экспорта из Украины способствует нарастанию глобального продовольственного кризиса.

"Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте зерна из Украины. Поскольку из Турции будет открыт коридор, возник спрос на это зерно, чтобы достичь целевых рынков. Переговоры все еще продолжаются", - заявил источник издания, добавив, что переговоры носят конфиденциальный характер.

Еще два источника, знакомых с вопросом, также подтвердили информацию о переговорах.

"Турция готова внести свой вклад в своего рода мониторинг этих экспортных поставок из Одессы через Черное море, потому что Турция традиционно очень сильна в Черном море", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.

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