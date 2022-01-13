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AKİA в прошлом году выдало льготные кредиты фермерам на сумму 66 млн манатов

AKİA в прошлом году выдало льготные кредиты фермерам на сумму 66 млн манатов В январе-ноябре 2021 года Агентство аграрного кредитования и развития (AKİA) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана выдало льготные кредиты на сумму 65,6 млн манатов 4 175-ти физическим и юридическим лицам, задействованным в аграрном секторе.
АПК
13 января 2022 г. 10:35
AKİA в прошлом году выдало льготные кредиты фермерам на сумму 66 млн манатов

В январе-ноябре 2021 года Агентство аграрного кредитования и развития (AKİA) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана выдало льготные кредиты на сумму 65,6 млн манатов 4 175-ти физическим и юридическим лицам, задействованным в аграрном секторе.

Как сообщает Report, из них 39,5 млн манатов составили кредиты на приобретение техники и оборудования, 2,3 млн манатов – кредиты, выделенные средним и крупным сельским хозяйствам, 23,5 млн манатов – микрокредиты.

В январе-ноябре 2021 года Агентством аграрного кредитования и развития обеспечена продажа 7 607 единиц сельскохозяйственной техники.

За указанный период Агентство выделило 194 фермерам кредиты на покупку 6 279 голов племенных животных на 0,26 млн манатов и льготные средства на 14,1 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке AKİA ötən il 66 mln manat məbləğində güzəştli kredit verib

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