Знаменитый французский банк выходит на финансовый рынок Азербайджана - ИССЛЕДОВАНИЕ

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В рамках состоявшегося в марте этого года визита первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во Францию, было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между Центральным банком Азербайджана и французским банком “Rothschild&Cie”. Таким образом, знаменитый банк, в котором трудятся свыше 3500 профессионалов своего дела и оказывающий финансовые услуги в более, чем 40 странах мира, сможет внести свой вклад в развитие финансового сектора Азербайджана.

Согласно договору, стороны будут сотрудничать по трем стратегическим направлениям:

- оценка текущего состояния банковского сектора и основных факторов, оказывающих влияние на него, рассмотрение бизнес-модели ведущих банков в соответствии с методологией скоринга, подготовка рекомендаций относительно мер по укреплению финансовой устойчивости банковского сектора и завершению процессов реструктуризации;

- проведение детальной оценки межбанковских, фондовых и долговых рынков, а также участников рынка, процедур и инфраструктуры, продуктов, возможностей участия банков в международных долговых и капитальных рынках;

- изучение перспектив и подготовка рекомендаций по финансовым инструментам и рынкам в национальной валюте, а также возможностям их развития, роли финансовых институтов, укреплению сотрудничества между местными и международными клиринговыми и депозитарными организациями.

Все эти мероприятия, которые будут проводиться, опираясь на передовой международный опыт, сыграют важную роль в достижении целей, направленных на углубление и развитие рынков капитала и денег, усиление финансовой устойчивости банковского сектора и повышение роли финансового сектора в экономическом росте.

Комментируя ИА Report перспективы сотрудничества с прославленным французским банком, доктор экономических наук, декан факультета «Финансы и бухучет» Азербайджанского Государственного Экономического Университета (UNEC) Герай Мусаев отметил необходимость принятия адекватных мер по восстановлению экономической стабильности в стране, повышению темпов экономического роста и обеспечению стабильности экономического роста во всех отраслях экономики, в том числе и в финансовом секторе. В этом смысле представляет исключительную важность создание и сохранение финансовой стабильности, выработка механизмов, позволяющих свести к минимуму использование государственных средств в процессе оздоровления финансовых институтов, реструктуризация банков, и, что самое главное, повышение влияния финансового сектора на рост ВВП и экономическое развитие.

“Несомненно, соглашение, подписанное Центробанком Азербайджана с Rothschild&CieBank, являющимся одной из ведущих мировых финансово-консалтинговых структур и признанным экспертом в сфере инвестиционно-банковской деятельности и управления капиталом, внесет свою лепту в решение вышеупомянутых проблем, в частности, поспособствует выработке рекомендаций по оздоровлению финансовых институтов, укреплению финансовой устойчивости банковского сектора и завершению процесса реструктуризации, позволит обеспечить рациональность и системность принимаемых мер. Прежде всего, будет оценена текущая ситуация в банковском секторе и изучены основные факторы влияния на него, рассмотрены бизнес-модели ведущих банков в соответствии с методологией “скоринга””, - отметил наш собеседник.

По мнению эксперта, это сотрудничество окажет свое влияние как на республиканском, так и в международном масштабе: “Это сотрудничество поможет совершенствованию капитальных и долговых рынков страны, их участников, процедур и инфраструктуры, способствует притоку зарубежных инвестиций в финансовый сектор, созданию конкурентной среды в этом секторе, расширению электронного банкинга и диверсификации банковских услуг. С другой стороны, оно позволит правильно направить зарубежные инвестиции нашей страны и выбрать верные сектора капиталовложений, а также обеспечит местным банкам выход на международные капитальные и долговые рынки”.

Герай Мусаев уверен, что соглашение с банком “Rothschild&Cie” и его заключение относительно азербайджанского финансового сектора поможет международным финансовым рынкам поближе познакомиться с нашей страной, наладить сотрудничество, укрепить доверие и привлечь зарубежных инвесторов в местный финансовый сектор. А это, в свою очередь, облегчит выход азербайджанских банков на международные рынки капитала.

“Реструктуризация недействующих банков и неработающих активов по-прежнему актуальна в стране. Ожидается завершение этого процесса к 2020 году. Поэтому будут учтены рекомендации и альтернативные предложения французского банка относительно мер по реструктуризации этих банков, будут наблюдаться стремления привлечь к этому процессу международные финансовые институты и иностранный капитал в целях экономии государственных средств”, - убежден эксперт.

Высоко оценивают значимость подписанного соглашения и зарубежные эксперты. В интервью французскому бюро ИА Report профессор Французской бизнес-школы, гендиректор консалтинговой компании “AgeromysInternatıonal” Мишель Макински отметил, что предпринимаются большие усилия во имя диверсификации азербайджанской экономики: “Большое внимание уделяется не только нефтегазовой сфере, но и развитию других отраслей и в целом регионов страны. В этой связи особую значимость приобретает развитие банковского сектора Азербайджана и приведение его в соответствие с мировыми стандартами, а для этого Азербайджану необходимо развивать сотрудничество с Европой. Многое было проделано в этом направлении, однако, учитывая потенциал Азербайджана этого все же недостаточно.

В этом контексте представляет исключительную значимость соглашение о сотрудничестве между Центробанком Азербайджана и “Rothschild&Cie”. Наряду с “Rothschild&Cie”состояние финансового сектора Азербайджана оценит и даст свои рекомендации французская группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (GAFI), что стимулирует банковскую деятельность и рационализирует работу Центробанка Азербайджана.

Благодаря содействию специализированных французских банковских экспертов азербайджанские банки станут более привлекательными для международных, в том числе инвестиционных банков. Во Франции предусмотрены программы сотрудничества и оказания технической помощи в этой области. Они позволят сделать азербайджанские банки более привлекательными для инвесторов и способствуют еще более динамичному и многоплановому развитию страны”.