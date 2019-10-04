Российский эксперт: Заявление Алиева в Сочи перевешивает все заявления Пашиняна до этого - КОММЕНТАРИЙ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим заявлением в Валдайском клубе дал понять, что позиция Азербайджан неизменна, и никаких уступок в отношении оккупированного Нагорного Карабаха быть не может. Об этом Report заявил российский эксперт Евгений Михайлов.

"Заявление Ильхама Алиева в Сочи о том, что Нагорный Карабах - это Азербайджан! весьма знаменательно. Он заявил фактически об этом на весь мир в присутствии ведущих лидеров стран", - заявил Е.Михайлов.

По его словам, августовское заявление армянского премьера Николы Пашиняна, сделанное им в Ханкенди было освещено только в азербайджанских и армянских СМИ. Эксперт добавил, что заявление Ильхама Алиева опубликовано во всех ведущих российских и не только СМИ.

"Это было масштабное заявление и, на мой взгляд, оно было очень уместным именно на Валдайском форуме. То есть президент Азербайджана Ильхам Алиев выказал позицию, которая неизменна. Если у руководства Армении достаточно бегающая и изменчивая позиция, то у руководства Азербайджана позиция стабильна", - добавил российский политолог.

"Это интересно также тем, что мы, наверняка, дождемся уступок со стороны Армении, которая сегодня слаба, в том числе и экономически. Если все будет выстроено правильно, я имею в виду хорошие совместные экономические и не только проекты Азербайджана и России, то у Еревана не будет никакого выхода, кроме как идти на примирение", - сказал он.

По словам Е.Михайлова, заявления Н.Пашиняна во всем мире воспринимается "в штыки".

"Это говорит о том, что, прежде всего, армянский премьер не знает, что ему делать. Он плохой управленец, он никогда не был в политике. Заявление Ильхама Алиева выглядит более крепким и знаменательным, оно перевешивает все заявления Н.Пашиняна до этого", - добавил российский эксперт.

"Ереван может окончательно потерять в итоге лицо государственности и все будут воспринимать эту республику как страну, которая неспособна отвечать за слова и на которую нельзя положиться. Армяне будут играть между Россией и Западом, но как Россия, так и Запад понимают, что территория Армения не так важна стратегически на сегодня", - резюмировал он.