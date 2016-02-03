​Зашедшие в тупик сирийские переговоры - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом месяце ведущим мировым силам и международным организациям не удалось провести совместные обсуждения касательно Сирии.

Назначенные на 25 и 29 января встречи были отложены.

Стороны надеются, что встреча состоится в феврале. Однако надежд на то, что она даст результат, очень мало.

Вместо того, чтобы обсуждать проблемы вынужденно покинувших свои дома беженцев и людей, утонувших при преодолении долгого пути для получения убежища в Европе, на подобных встречах в основном пытаются демонстрировать силу и подчинить себе остальных.

Хотелось бы взглянуть на последнюю ситуацию в стране в канун переговоров по Сирии.

В результате последних терактов, совершенных в сирийской столице Дамаске, погибли 76, были ранены 110 человек.

Взрыв был совершен в столичном квартале Сайиде Зейнаб.

После начала российских авиаударов в Сирии статистика кровавых событий и численность беженцев растет.

В результате операций, проводимых Москвой с 30 января 2015 года по сей день, погибли 1 730 мирных сирийцев, включая 135 детей и 115 женщин.

В ходе совершенных Россией авианалетов разрушены десятки школ, мечетей, 29 больниц и пр.

В информации говорится, что в течение 100 дней российские истребители совершили в Сирии 12 тыс. авианалетов.

Согласно информации Национальной коалиции сирийских оппозиционных и революционных сил, авианалеты, совершаемые Россией под видом операций против террористической группировки ИГ, в 94% наносились по территории проживания мирных жителей.

В коалиции отметили, что в результате проведенных Москвой операций 500 000 жителей сирийских городов Лазкия, Хумус, Хама и Халеб стали беженцами.

Оппозиция требует вывода российских военнослужащих из Сирии и предоставления сирийцам возможности для определения своей дальнейшей судьбы.

В январе в окруженном сирийском городе Мадая от голода скончались 16 человек. В настоящее время данный город окружен силами защищаемого Россией Башара Асада, Ирана и боевиками "Хезболлы".

В переданной организацией информации говорится, что в окруженных силами Башара Асада, Ирана и боевиками "Хезболлы" городах остаются 1,5-2 млн. человек.

Более 20 000 жителей указанных городов находятся в тяжелом положении, там нет врачей.

По словам координатора по гуманитарной деятельности ООН в Сирии Якуба Хеллу, в отдаленных регионах Сирии проживает 4,5 млн. человек, 400 тыс. из которых приходится на долю оставшихся в блокаде 15-ти районов.

Как отметили координаторы по гуманитарной деятельности ООН в Сирии Якуб Хеллу и Кевин Кеннеди, в Мадае в настоящее время остае

тся около 42 тыс. человек, которые голодают. Согласно информации, полученной ООН от достоверного источника, при попытке покинуть город людей убивают.

В 6-ти районах в окрестностях сирийского города Хумус с реальной угрозой столкнулись более 50 тыс. туркманов.

Хотя туркманы, оставшиеся без крова в результате авиаударов российских истребителей, нападений иранских боевиков и ливанской "Хезболлы", и разместились в лагерях беженцев на территории Ливана, они по-прежнему ведут борьбу за выживание.

До начала боевых действий в Хумусе в 2011 году здесь проживали 400 тыс. туркманов.

По словам одного из командиров Сирийского туркманского фронта Фираса Паши, более 3,5 млн. туркманов в стране находятся в тяжелом положении. По его словам, туркманы подвергаются геноциду со стороны российских военнослужащих, сил Башара Асада, боевиков "Хезболлы", ИГ и курдов.

Российские военные самолеты, наносящие бомбовые удары по регионам проживания туркманов, вновь нарушили воздушную границу Турции. Что же касается Кремля, он снова приводит различные отговорки.

По этой причине, ВВС Турции снова получили команду о введении "оранжевого" уровня угрозы. Другими словами, принадлежащий любой стране и нарушивший воздушные границы военный самолет будет сбит.

В связи с вопросом свою обеспокоенность выразило и НАТО.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сказал, что проводимая Россией политика в первую очередь представляет угрозу самой Москве: "Мы делаем Москве очередное предупреждение. Россия должна уважать воздушные границы всех стран, в том числе Турции".

Распространилась также информация о предоставлении сирийскому крылу ПКК - "Партии демократического единства" (ПДЕ) российских ракет типа "Стрела".

Принятая Западом оппозиция выдвинула условия об освобождении политических заключенных, прекращении нападений на контролируемые и связанными с режимом Башара Асада силами регионы во главе с Мадаей, где разместились мирные жители и пр.

Россия и Башар Асад же отмечают о проведении совместного заседания без выдвижения каких-либо условий.

Встретившись в сирийском городе Айн аль-Араб (Кобани) с членами считающимся составной частью ПДЕ "Союзом народной обороны", полномочный представитель президента США Барака Обамы Бретт Мак Курк обсудил с ними ситуацию в стране и процесс борьбы с ИГ.

Обсуждение в подобной ситуации положения в Сирии и поиск путей выхода, пока выглядит невозможным.

Стороны же не отступают от выдвинутого требования. По сравнению с предыдущими годами, Россия и Иран еще более усилили позицию режима Башара Асада. Борьба в основном ведется не против ИГ, а против оппозиции. Злоупотребив сложившейся ситуацией, Россия продолжает расширять сотрудничество в регионе с боевиками против Турции. Этим, она как бы соревнуется с Западом в вопросе оказания помощи боевикам.

Таким образом, ситуацию в стране можно охарактеризовать следующим образом:

- Россия и Иран, прикрываясь Башаром Асадом и приводя отговорки, намерены укрепиться в Сирии и не отказываются от этого;

- Поддерживая вооруженные группировки против Турции, в перспективе Москва и Тегеран намерены создать новые проблемы против предполагаемой в дальнейшем в Сирии новой власти;

- Россия, экономическое положение которой с каждым днем ухудшается и чем-то напоминает положение при I Мировой войне, пытается рассчитаться с Сирией, показывая ей свою силу;

- Иран, заявивший о поддержке территориальной целостности Сирии, также в определенном смысле готовится к пост-Асадовскому периоду;

- Тегеран намерен остаться и укрепиться в граничащей с Израилем Сирии;

- Западные страны, во главе с США, пока не могут продемонстрировать единства, и в ряде случаев упрекают либо Турцию, либо Россию;

- Видимо, у Запада нет связанной с Сирией и Ираком готовой и обширной программы;

- Уже на протяжении долгих лет территориальной целостности и безопасности Турции существуют угрозы с территории Ирака и Сирии. Для предотвращения этого Анкара желает более объективного подхода международного сообщества к происходящим в регионе процессам;

- В сирийском и иракском вопросе арабские государства затрудняются принимать конкретные шаги против Ирана и России и пр.

Таким образом, в сирийском вопросе каждый играет для своей выгоды. В результате преследования великими державами своих интересов, переговоры касательно страны зашли в тупик. Поэтому, продолжение подобной ситуации на протяжении долгого времени дает основание предположить повторение процессов по аналогичному сценарию в других регионах мира.