"Выставка" карабахских сепаратистов в Тбилиси - некоторые напоминания Грузии - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан всегда был доброжелателен к своим соседям. Он даже заявил о готовности сотрудничества и налаживания связей с создавшей свое государство за счет азербайджанских земель Арменией в случае отказа этой страны от оккупации. Однако, очень жаль, что в ряде случаев соседи выступают с территориальными претензиями в отношении Азербайджана или же поддерживают тех, кто держит наши земли под оккупацией.

Вчера в Тбилиси открылась выставка работ 7 художников из оккупированного нагорно-карабахского региона Азербайджана под названием "Возрождение". Мероприятие прошло в действующем при армянской апостольской церкви в Грузии центре "Айартун" при содействии министерства диаспоры Армении, "Центра Текеян" и организационной поддержке "Шушинского городского музея". Правда, при организации выставки госструктуры Грузии не участвовали. Министерство иностранных дел Грузии даже распространило информацию по поводу вопроса: "Грузия не признает независимость Нагорного Карабаха и выступает за мирное урегулирование конфликта. По имеющейся у нас информации, на выставке не было никаких признаков того, что могло бы нанести ущерб территориальной целостности Азербайджана. Что же касается конкретно организации выставки, она открыта по личной инициативе и к этой инициативе не подключилась ни одна из госструктур".

В действительности, отношение МИД Грузии напоминает пословицу "И волки сыты, и овцы целы". Так как МИД страдающей от сепаратизма страны, на территории Абхазии и Южной Осетии которой преобладает сепаратистский режим, не должен был делать таких нелепых заявлений. Отделившиеся в результате сепаратизма от Грузии и объявившие себя независимыми самопровозглашенные республики признаются даже одной из ведущих мировых держав – Россией. Азербайджан поддержал интересы Грузии в данном вопросе, также как и защищает свою территориальную целостность. С этой точки зрения, никто не осмелится провести в Баку подобное мероприятие, которое могло бы побеспокоить Грузию. Это однозначно и этого не допустит даже азербайджанское общество. Однако, чтобы замять суть проводимого армянами мероприятия, МИД Грузии использовал следующую фразу "нет каких-либо признаков того, что могло бы нанести ущерб территориальной целостности Азербайджана".

Видимо, для смягчения серьезности вопроса, МИД Грузии и официальный Тбилиси придерживаются подобной в какой-то мере "смягчающей" политики. Выступление "Шушинского городского музея" в качестве одного из организаторов означает выступление против суверенитета Азербайджана. Кого же представляет эта организация? Разве проведение мероприятия без разрешения и информирования официального Баку не значит пойти против Азербайджана?! Территория Азербайджана находится под оккупацией и какая-то организация, с которой он не знаком, выступает организатором проводимой в Тбилиси "выставки". Разве это не наносит ущерб территориальной целостности?! Это также является нарушением международного права.

Нам бы не хотелось проводить параллельное сравнение, если бы подобное произошло в Грузии. Хотя мы не желаем подобного Грузии, как соседнему и союзническому государству, однако представить это не так уж и сложно. Одним из организаторов является действующий при армянской апостольской церкви в Грузии центр "Айартун". Эта та церковь, которая выступает с претензиями о принадлежности 450 церквей на территории Грузии армянам. Было бы к месту напомнить территориальную претензию армян по отношению к Грузии. Они выступают с территориальной претензией к Ахалкалаки, даже при Кабмине Армении действует организация "Объединенный Джавахк". Данная структура финансируется из госбюджета. Одноименная организация действует и в Москве.

Кстати, древней тюркской земле Ахыской области грузины дали название Самцхе-Джавахетия, а армяне - Джевахк. Основываясь на происходящее в Азербайджане, можно сказать, что армяне в этом регионе выдвинут идею "права на самоопределение". В этих условиях, если 7 армянских художников из этого региона откроют выставку в Москве, не будет ли это проблемой для территориальной целостности Грузии?! Во всяком случае, мы не желаем Грузии такой беды. Грузия и Азербайджан очень серьезные и искренние экономические партнеры. В январе-сентябре текущего года товарооборот между двумя странами составил 567 млн долларов. По этому показателю Азербайджан занимает четвертое место в списке торгового оборота с зарубежными странами.

Тем временем мы бы хотели напомнить официальным и неофициальным структурам Грузии, общественности еще один вопрос. Немало сил, желающих ухудшения отношений между Азербайджаном и Грузией. По крайней мере, двое из них соседи обеих государств. Армянская пресса, как правило, относится ревниво и коварно к связям, сотрудничеству Баку и Тбилиси. Пытаются принизить все подписанные между Азербайджаном и Грузией реализуемые региональные соглашения.

28 ноября в Грузии началась конференция под названием "Тбилиси: Шелковый путь". В этом мероприятии приняли участие более двух тысяч представителей из 60 стран, представляющих 500 международных компаний. Это мероприятие осуществляется после реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Иными словами, стороны получают взаимную пользу от подобных проектов. Это стало возможным только в результате взаимного уважения, поддержания территориальной целостности, соблюдения добрососедских отношений. Как Основной экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

И открытие "выставки" армянами в Тбилиси накануне конференции - не случайность. В Грузии по отношению к Азербайджану и ранее были, мягко говоря, провокации. Так, 2 июля прошлого года в рамках матча "Динамо" - "Габала" первого квалификационного этапа Лиги Европы в Тбилиси группа граждан Грузии бросила под ноги и затоптала флаги футбольного клуба "Габала" и Азербайджана. 31 июля 2014 года в рамках матча "Нефтчи" - "Чихура" (Грузия) третьего квалификационного раунда Лиги Европы, состоявшемся в Баку на стадионе Bakcell Arena, произошел подобный инцидент. Болельщики грузинского клуба на трибунах подняли плакат, описывающий Загатальский и Гахский районы как территорию Грузии. Можно продолжить перечислять количество действий граждан соседней страны, распространяющих подобную злобу, ненависть, беспорядки.

Как и Азербайджан, Грузия избрала путь интеграции в Европу. В конце прошлой недели в Брюсселе состоялся V Саммит программы "Восточное партнерство" Европейского Союза. Азербайджан и Грузия являются членами этой организации. В декларации, принятой по итогам саммита, было отмечено: "В регионах и государствах, участвующих в программе, до сих пор продолжаются нарушения норм международного права. Участники программы "Восточного партнерства" призывают увеличить усилия для урегулирования неразрешенных конфликтов в соответствии с принципами и нормами международного права. Евросоюз поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет своих партнеров и носит обязательство по их защите". Значит, если Грузия, подписавшая с Европейским Союзом соглашение об ассоциативном членстве, хочет стать членом союза, в таком случае официальному Тбилиси следует научиться соблюдать обязательства по защите территориальной целостности. Напомним еще один вопрос, без широкого комментирования: Интересы Азербайджанской Республики в Армении защищает Республика Грузия.

Наконец, хотелось бы дополнить эту статью следующими двумя выражениями: "Сосед всегда нуждается в помощи соседа", "Твоему соседу хорошо, да и твои дела пойдут на лад". По нашему мнению, они более ясно отражают существующие отношения между двумя государствами.