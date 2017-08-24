Вынужденное партнерство Турции, Ирака и Ирана - борьба против террористической РПК и ИГИЛ - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Ведется подготовка к предполагаемому изменению карты Ирака, расположенного по соседству с Турцией и Ираном. Эта подготовка также стала причиной естественного беспокойства Анкары и Тегерана. Поскольку то, что происходит с Ираком, может произойти с Турцией и Ираном.

Иными словами, не мала угроза расчленения территории этих государств, или создания автономных регионов в обеих странах. Эта и другие причины вынуждают Анкару и Тегеран для совместной борьбы с общим врагом быть союзниками.

Кстати, исторически по причине расхождения этих двух государств, не имеющие отношения к региону силы превратились в хозяев положения.

Уже несколько дней распространяются новости о том, что Турция и Иран будут вести совместную борьбу против террористической группировки РПК, выдвигаются различные предположения. После визита в Турцию начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мухаммедгусейна Багири этот вопрос обсуждается в прессе еще больше. Он на проведенных в Турции встречах обсудил вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию в регионе, связи в сфере взаимной защиты, и вопросы сотрудничества в приграничных регионах.

Несколько дней назад распространилась информация о планировании Турцией и Ираном проведения совместной операции по 3 различным планам против террористической РПК в регионе Ирака Синджар и на горе Кандиль. Согласно информации, этот план был обсужден в ходе визита М.Багири в Турцию. Целью проведения операции является полное уничтожение террористической группировки РПК.

Обсуждения из 7 пунктов, начавшиеся с визита иранского генерала в Анкару, продлятся до 5 сентября. Если в рамках этих обсуждений будет обеспечена безопасность Турции, тогда в октябре в Кандиле начнется операция. Предусмотрено проведение операции на протяжении трех месяцев.

В новости подчеркивалось, что операция планируется в три этапа. В частности, отмечено планирование проведения операции на пограничной территории протяженностью 891 км, на суше. Кроме того, в план включено уничтожение руководства РПК, предотвращение проникновения террористов в Сирию. Согласно информации, к операции Иран планирует привлечь 42 тыс. военнослужащих.

Напомним, что М.Багири заявил о том, что обсуждения, начавшиеся в Анкаре, будут продолжены в Иране.

В ближайшие дни также ожидается визит в Иран президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и начальника генштаба Вооруженных сил, генерала армии Хулуси Акара.

22 августа, вернувшись из Иордании, Эрдоган сказал: "Иран демонстрирует солидарность в отношении к предложению вести совместную борьбу против терроризма. На данный момент Тегеран беспокоит иранское крыло РПК – PJAK. Хотя с Ираном в некоторых вопросах существуют разногласия, на данный момент они намерены сотрудничать. Эту борьбу мы можем вести и в Кандиле, и в Синджаре. Обсуждения продолжаются. Встречаются министры иностранных дел, ответственные лица разведывательных и других органов".

Хотя официальные представители Турции открыто заявляют о борьбе с террором, в том числе террористической группировкой РПК и ее крыльями, Иран относится к вопросу более осторожно.

Корпус стражей исламской революции заявил, что не планирует никаких военных операций за пределами страны вместе с Турцией: "Иран не планирует проведение крупномасштабной военной операции за пределами границы. Однако, в случае, если любая разместившаяся на севере Ирака группировка создаст на нашей границе малейшую проблему касательно безопасности, она столкнется с жесткой и резкой реакцией.

Территории, в которых расположились их крылья, также будут взяты под прицел. Наряду с этим, несмотря на то, что в последние два года разместившиеся на севере Ирака террористические группировки пытались совершить некоторые диверсионные действия на территории Ирана, они получили серьезный отпор. Они не добились никакого успеха в Иране".

А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 23 августа совершил визит в Ирак. Он обсудил с Багдаде с иракским коллегой Ибрахимом Джафари вопросы совместной борьбы с террористическими группировками РПК и ИГИЛ, а также запланированный на 25 сентября руководством курдской автономии на севере Ирака референдум о независимости.

Дипломаты заявили, что данные террористические группировки являются общими врагами Турции и Ирака и подчеркнули, что будут вести совместную борьбу с террористами. Турецкий дипломат также отметил, что его страна защищает территориальную целостность Ирака и выступает против проведения референдума.

В условиях обсуждения будущего Ирака, перспектив террористов в этой стране и совместной борьбы с ними региональных государств, министр обороны США Джеймс Мэттис совершил официальный визит в Турцию.

В рамках встреч были обсуждены деятельность сирийского крыла террористической РПК – PYD, поддержка США этой группировки, планируемый на севере Ирака автономией курдов референдум и другие вопросы.

На встрече с делегацией США было отмечено, что Турция не позволит создать на южной границе новое государство или структуру. Кроме того, Дж.Мэттису представили отчет о том, что оружие, отданное США для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ в Сирии, находится в руках террористов.

Министр обороны США Джеймс Мэттис

Таким образом, РПК – враг не только Турции, но и Ирана и Ирака. Однако немного загадочно невысказывание Ираном открытого желания бороться против РПК. Выходит, что Иран не намерен прекращать помощь, которую оказывал в прошлые годы террористам РПК, сбежавшим в результаты борьбы Турции. Иными словами, руководство Ирана, не высказывая открытой позиции и не показывая прозрачного отношения к данному вопросу, создает предпосылки для появления предположений, что в будущем оно может даже торговаться с Турцией на тему террористической группировки РПК. Это подтверждают и действия прошлых лет. Потому что иранские власти оказывали давление на Саддама Хусейна и Турцию посредством РПК и схожих с ним боевиков. Это продолжается в форме переселения в город Урмия в Западном Азербайджане курдов и поддержке их притязаний.

Для региональных государств настало время выбора: либо они должны уважать территориальную целостность друг друга и вести совместную борьбу против желающих ее нарушить, либо территориальная цельность всех трех стран будет нарушена.

Пока что ситуация такова: в этом вопросе Турция говорит и действует более категорично. Правительство Ирака слабо, у власти есть носители идей РПК, поддерживающие референдум. Официальный Багдад не может придерживаться резкой позиции по той причине, что нуждается в поддержке касательно будущего государства и пр. Иран же в данном вопросе вместо совместных действий, пока предпочитает действовать в одиночку.

Наконец отметим, что еще одним из вопросов, которые невозможно оставить без внимания – это США и их интерес в регионе. События показывают, что США не мало заинтересованы в расколе Ирака и Сирии. Более того, даже в том, что желание курдов провести референдум дошло до такой степени, немаловажная роль отводится американцам. Поэтому территориальная целостность Турции, Ирана и Ирака, неизменность существующей политической карты мира зависит от США. Анкаре, Багдаду и Тегерану как воздух и вода необходимо совместное сопротивление внешним интересам. В противном случае, движение по росту количества стран в регионе продолжится.