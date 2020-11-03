Выборы в США: Трамп 2.0?

3 ноября в США стартует голосование по выборам президента

"В бой идут одни старики", но кто дойдет до конца?

Сегодня в США долгожданный день выборов президента, на которых определится, кто станет победителем в гонке между республиканцами и демократами на этот раз. Многие верят в победу Джо Байдена и яро его поддерживают, хотя и сторонники Дональда Трампа не прочь его переизбрания. Обратимся к цифрам: согласно опросу USC Dornsife , демократ лидирует на общенациональном уровне, набирая 54% поддержки, тогда как Трамп получает только 42%. Но стоит упомянуть ту "уникальную" систему выборов, который действует в США.

Президентские выборы в США не определяются тем, кто наберет наибольшее количество голосов. Выборы можно описать одним выражением- "победитель получает все". Выборщики обычно поддерживают того кандидата, который наберет наибольшее количество голосов в их штате, затем голосуют от имени штата. Каждому штату назначается определенное количество выборщиков в зависимости от его населения. Некоторые штаты буквально можно называть "полями боя", поскольку считается, что именно их голоса и решат исход гонки. В 2020 году такими ключевыми штатами называют Пенсильванию, Мичиган, Висконсин, Флориду, Айову и Огайо. Штаты, которые традиционно голосовали за республиканцев, такие как Аризона, Северная Каролина (которая в 2008 году не смогла победить Обаму) и Джорджия, также считаются потенциальными полями битвы в этом году. И все-таки, кого в США будут называть президентом на протяжении следующих четырех лет?

"Покупай американское, нанимай американцев"

Нынешний президент, республиканец Дональд Трамп - не дипломат, в его жилах течет кровь ярого экономиста и это сильно ощущается. Он не будет сидеть и долго договариваться, ему легче и, как он считает, выгоднее поставить эмбарго или же облагать санкциями, которые будут продлеваться и обновляться из года в год. Наверное, такая тенденция будет наблюдаться и в случае его повторного избрания. Вспомним, Трамп облагал карательными пошлинами и прямыми или косвенными санкциями всех без разбору: и главного соперника в лице Китая, и давнего союзника ЕС. Но не стоит полагать, что он это делал из личной прихоти, целью было вернуть индустрию в США, сделать для бизнеса экономически невыгодным производить товары где-то еще, если он планирует продать их в Америке. Его налоговая реформа так или иначе уменьшила нагрузку на крупный и средний бизнес. А регуляторная реформа избавила и так занятых американцев от бюрократических процедур, сэкономив 50 миллиардов долларов за 2019 год. Уровень безработицы в прошлом году сократился до самой низкой отметки за 50 лет — 3,5%, а уровень зарплат американцев вырос на 4% в годовом отношении, достигнув отметки $28,54 в час. Показатели могли бы стать еще лучше, если бы не пандемия коронавируса. Во втором квартале американская экономика упала почти на 33% в пересчете на годовые темпы, спад стал антирекордным с 1947 года. Но Трамп собой доволен, если не учесть коронавирус: в сентябре газета Washington Post написала, что президент около 40 раз выступил с утверждением о прекрасном положении дел в экономике страны.

Но не все было так гладко за прошедшие 4 года, спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси даже попыталась инициировать процедуру импичмента Трампа. Вердикт был такой: злоупотребление властью, демократы требуют немедленный импичмент. Обращение Трампа состоялось менее чем за сутки до голосования в Сенате, Ненси протянула ему руку, Трамп демонстративно отказался. Следующие два часа были сложными для Пелоси. Пока Трамп выступал, она то перебирала бумаги, то нервно улыбалась. Когда выступление закончилось, она демонстративно порвала текст выступления Трампа. Вероятно, реалити-шоу "Пелоси против Трампа" продолжится, если Трампа переизберут на второй срок.

Как движение “Black lives matter” сыграло на руку Трампу?

Уже несколько месяцев не стихают протесты и митинги, которые происходят чуть ли не ежедневно после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда. Под лозунгом “Black lives matter” несколько дней назад американцы громят магазины и атакуют сотрудников полиции в Филадельфии, штат Пенсильвания. Особое внимание стоит уделить выступлениям в Портленде, которые длились несколько месяцев. "Бурная реакция, происходящая в Портленде, не может быть неожиданной после 95 дней наблюдения. И некомпетентный мэр признает, что не имеет малейшего понятия о том, что происходит. Народ Портленда больше не будет мириться с отсутствием безопасности", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Или же перенесемся в Кеношу, штат Висконсия, который считается одним из главных эпицентров движения. Во время посещения города, Трамп назвал дураком мэра города Кеноша Джона Антарамяна, обвинив его в том, что тот защищает "радикальных анархистов". Почему Трамп так откровенно выражается и будто бы перекладывает всю ответственность на мэров? Потому что, и мер Портленда, и мер Кеноши представители демократической партии. Трамп, осознав, насколько тема расизма является щепетильной для американцев, переводит стрелки на демократов, чтобы показать обществу их "истинное лицо" и даже заработать несколько голосов. Поможет ли такой хитрый ход Трампу? Время покажет.

"Легкий случай" в Карабахе и "разочарования" Трампа

Период эскалации нагорно-карабахского конфликта пришелся почти на конец предвыборной кампании кандидатов, и Трамп не упустил возможности высказаться по этому поводу, настоятельно призывая стороны к миру и переговорам. Однако ощущалось, что из-за приближающихся выборов, его больше волнуют другие вопросы. Трамп всего лишь пару раз заговорил о конфликте и попытался внести свою лепту, достигнув режима гуманитарного прекращения огня, который почти сразу был нарушен армянской стороной. Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе "разочаровывает". "Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу... Это легко, если знаешь, что делаешь", — заявил Трамп, выступая на митинге в штате Нью-Гэмпшир, трансляция велась в его YouTube-канале.

Чтобы собрать побольше голосов, Трамп попытался и "заигрывать" с армянским лобби, сказав: «Вы [армяне] сильны духом. У жителей Армении силен дух патриотизма и преданности своей стране". Просто в Америке живет достаточное количество армян и республиканцам не помешали бы голоса от них. Как говориться, только политика, ничего личного.

"Ящик Пандоры" Байдена

Трамп до президентства не занимал государственный или военный пост, в то время как у кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена за плечами почти 50 лет политической карьеры. У бывшего вице-президента США накопился целый багаж уязвимостей, с многочисленными обманами и коррупционными скандалами. Его называют "слишком старым" для Америки и твердят о его вечном "сонным" состоянии. На предвыборных дебатах в августе прошлого года Байден призвал избирателей посетить сайт Joe 30330, чтобы помочь ему в борьбе. Однако такого сайта не существовало, и как оказалось, политик имел в виду номер для отправки текстовых сообщений. Его также многие обвиняют в антигуманности, ведь он один из первых поддержал ввод американских войск в Ирак в 2002, хотя позже изменил свою точку зрения. Он начал говорить, что с самого начала выступал против войны, активно лоббировал вывод американских войск из Ирака и извинялся за свое поведение. Отличился Байден и в теме расизма, был против того, чтобы белые и темнокожие дети ездили в школу в одном автобусе. Это вопрос был первым шагом к десегрегации в США, даже во время теледебатов, когда данный случай был упомянут, Байден всячески отнекивался. Он хотел доказать, что противостоял лишь внедрению этой политики на федеральном уровне, но не имел ничего против ее применения на уровне штатов. Впрочем, его речь оказалась неубедительной и большинство избирателей опасаются его агрессивной политики в случае избирания президентом.

"Самым умный парень, которого он знает…"

Отцовская любовь Байдена не знает границ. Но кажется сын любит подставлять своего отца и собирается остаться в центре внимания своими громкими скандалами. Папин сыночек появляется в СМИ чаще всего в двух состояниях: или в состоянии наркотического опьянения, как в видео из коллекции The New York Post, где он раскуривает крэк и параллельно рассказывает на камеру, как же трудно бороться с наркотической зависимостью; или же в состоянии постоянного и безуспешного отмывания денег, буквально вчера председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм заявил о коррупции "промышленного масштаба" в бизнесе Хантера Байдена. Демократы отвергают обвинения против Байдена и называют их "дезинформацией", к которой, по их мнению, имеет отношение Москва. Трамп ж, в свою очередь, высмеял заявления демократов о причастности Москвы к скандалу. Хантер попадался на употреблении кокаина — за это его исключили из резерва ВМС США. Но это ничуть не повредило его карьеру. В 27 лет Байден-младший уже был вице-президентом крупного банка. Даже утверждали, что Джо Байден был вовлечен в китайский бизнес своего сына. Теперь понятно, почему парнишка такой "хороший" для отца.

Армяне за спиной демократов

Демократы всегда отличались своей любовью к армянам, и это вполне объяснимо: демократам нужны голоса, а армянам - поддержка для совершения очередных провокаций. Демократы много лет бились за признание мифического "геноцида" армян, скорее всего армяне уж очень старались за спиной демократов. Высказываясь о нагорно-карабахском конфликте, сначала Байден осуждает не агрессора, а администрацию Трампа, что, наверное, является одной из фишек его предвыборной компании. "Я глубоко обеспокоен нарушением режима [гуманитарного] прекращения огня от 10 октября и возобновлением боев вокруг Нагорного Карабаха. Беспилотники, минометы и дальнобойная артиллерия уносят сотни человеческих жизней по обе стороны. С момента начала военных действий 27 сентября ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео ни разу не позвонили лидерам Армении и Азербайджана, несмотря на то, что в регионе такая вспышка", - подчеркнул демократ.

Две стороны одной медали

"Я делал свою работу безупречно, я реализовывал политику США", - сказал Байден на дебатах с президентом Дональдом Трампом. Не важно, что социальные сети полнятся информацией о подозрительных и откровенно коррупционных связях Байдена и его сына с российскими, украинскими и китайскими компаниями и политиками, все демократы в один голос утверждают что Джо кристально чист и ни в чем не замешан. И пусть Байден вечно засыпает на дебатах, называет сторонников Трампа идиотами и путает "команду по борьбе с фальсификацией выборов" с "командой по фальсификации", говорят, что Америка станет лучше, но верят ли? "Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ему понадобилась помощь ведущего, чтобы продолжить интервью", – написал президент США Дональд Трамп. Конечно, Трамп тоже не молод, но более или менее выглядит способным готов взять на себя ответственность за Америку и ее народ еще раз, как говорится уже "наловчился". Остается ждать результаты выборов и предполагать, как дальше будут развиваться события в США.