​Вугар Байрамов: Резкая девальвация маната окажет негативное влияние на коммерческие банки - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Cтоль резкая девальвация маната является нежелательной и нецелесообразной. Об этом заявил Report председатель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР), эксперт-экономист Вугар Байрамов, комментируя рост официального курса маната к доллару США.

"Столь резкой девальвации маната не ожидалось по той причине, что в недавнем заявлении главы Центробанка Азербайджана Эльмана Рустамова ничего по этому поводу не говорилось. В заявлении самого же Центробанка говорилось о поэтапной девальвации нацвалюты", - заявил В.Байрамов.

Эксперт отметил, что наряду с этим, у резкой девальвации есть ряд и положительных моментов. "Резкая девальвация станет причиной увеличения объема доходов в бюджет. Кроме того, девальвация также важна с точки зрения стимулирования отечественного экспорта, т.к. цены на импортные товары увеличатся, что уже наблюдается в интервале 30-35%", - сказал экономист.

По мнению эксперта, несмотря на однозначную цифру инфляции в прогнозах Центробанка на 2015 год, годовая инфляция будет двузначной и составит около 14%.

"Однозначно, резкая девальвация окажет негативное влияние на банковскую сферу, т.к. кредиты выдавались в манатах. Банки также будут испытывать трудность при закупке манатной массы. Девальвация также приведет к удешевлению кредитов, выдаваемых коммерческими банками", - сказал В.Байрамов.

Экономист также не исключил укрепления курса доллара до 0,9 манатов: "В любом случае, прогнозировать сложно, но с социальной и экономической точек зрения курс в 0,9 AZN/USD будет целесообразным в плане импорта и экспорта", - резюмировал он.