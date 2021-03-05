"Вместе - сила": страны ОЭС переходят на координированное развитие экономики региона

"Перспективы ОЭС 2025" нацелены на развитие "зеленой экономики", чистой энергии, транспорта и логистики, туризма

Накануне состоялся XIV Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который в этом году из-за пандемии прошел в онлайн формате. Возможно, самым главным событием саммита стало подписание Устава Исследовательского центра ОЭС.

Потребовались годы, чтобы инициатива, предложенная еще великим лидером Гейдаром Алиевым, стала реальностью. В нынешней глобальной экономической ситуации самое время для реализации подобного проекта.

В ОЭС входят Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан. Также есть одна страна и две организации со статусом наблюдателя - Северный Кипр, Совет сотрудничества тюркоязычных стран, Международная энергетическая хартия.

Будучи преимущественно экономической организацией, ОЭС открывает уникальные возможности для развития экономического потенциала региона. Но насколько хорошо этот потенциал реализован?

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2019 году товарооборот Азербайджана с другими странами-членами ОЭС составил 5,6 млрд долларов США. В 2020 году товарооборот ожидаемо сократился и составил 4,89 млрд долларов США. Азербайджан больше экспортирует в Афганистан, Таджикистан и Турцию, а вот у остальных стран больше импортирует.

По графику видно, что основной товарооборот Азербайджана в рамках ОЭС приходится на Турцию. Еще в "Перспективах ОЭС 2025", принятого в 2017 году, отмечалось, что в 2015 году объем торговли внутри ОЭС составил 58 млрд долларов США, что на 9% ниже своего потенциала. Товарооборот как внутри ОЭС, так и с другими странами должен был вырасти после вступления в силу ЭКОТА - Торгового соглашения ОЭС, а впоследствии принятия Соглашения о свободной торговле между странами-членами организации. Однако на практике торговое соглашение пока не заработало.

Схожая ситуация наблюдается и с инвестициями. Инвестиции Азербайджана в другие страны (и из других стран) несопоставимы с финансовыми вложениями в Турцию (18 млрд долларов США) и наоборот (13 млрд долларов США).

Экономические взаимоотношения в рамках ОЭС требуют диверсификации и главное - более координированного подхода. В этом контексте роль Исследовательского центра ОЭС трудно будет переоценить.

Он должен стать региональным мозговым центром, который будет готовить стратегии для стран-членов ОЭС. Центр может стать движущей силой для развития экономических взаимоотношений в рамках организации.

Пока рано говорить о том, какие программы будут реализованы центром, однако, учитывая "Перспективы ОЭС 2025", можно предположить, что они будут нацелены на развитие "зеленой экономики", чистой энергии, транспорта и логистики, туризма и пр.

В этом документе, который определяет вектор деятельности организации до 2025 года, неоднократно указывалось отсутствие комплексной стратегии для развития той или иной отрасли в регионе. Например, туризма. Регион, многие страны которого находятся на маршруте исторического Великого Шелкового пути, является одним из самых богатых в мире с точки зрения историко-культурного наследия. Однако до сих пор страны реализовывали изолированные мероприятия по туризму. Как раз-таки на этом поле и будет "играть" Исследовательский центр ОЭС - помогать развивать различные сферы экономики в масштабах всего региона.

Примечательно, что в "Перспективах ОЭС 2025" уделяется много внимания "зеленой экономике" и чистой энергии. Даже в контексте вышеупомянутого туризма используется термин "зеленый туризм".

Так, например, планируется создать Центр ОЭС по чистой энергии, поощрять переход на возобновляемые источники энергии и увеличивать инвестиции в эту отрасль. Будет разработана стратегия развития "зеленой промышленности".

Это актуально и в контексте глобальной экономической повестки. Вообще, если говорить о текущей ситуации в мире, то можно понять, что политика изоляции, торговых блокад и войн не работают в периоды неопределенностей. Наоборот, на первый план выходят открытость, тесная экономическая кооперация и взаимодействие как на глобальном, так и на региональном уровнях.

Финансовый аналитик Азад Гасанли