Визит премьер-министра России в Ереван - назначение главы правительства в Армению - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Сегодня начинается двухдневный визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Армению. 24 октября он встретится с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, примет участие в мероприятиях, приуроченных к 25-летию российско-армянских дипломатических отношений и 20-летию подписания между двумя странами "большого договора" "О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи".

Главы правительств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, инвестиций, гуманитарной области. Кроме того, будет подписан ряд межправительственных документов.

По информации, в 2016 году двусторонний товарооборот составил 1 млрд 340 млн долларов. А в первом полугодии текущего года данный показатель был на уровне 726,6 млн долларов. Объем инвестиций России в армянскую экономику увеличился на 44,7% и составил 2 млрд долларов.

Наиболее крупные инвестиции приходятся на долю российской компании "Газпром". Компания вложила в экономику Армении 800 млн долларов. Объем инвестиций, вложенных "Российскими железными дорогами", составил 500 млн долларов, "Росатомом" – 270 млн долларов, Банком ВТБ (Всероссийским торговым банком) - 283 млн долларов и пр.

Дмитрия Медведев и Серж Саргсян

25 октября Дмитрий Медведев примет участие на предстоящем в Ереване заседании глав правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Здесь также будут участвовать главы правительств России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Кстати, Евразийский фонд стабилизации и развития выделил Армении три кредита в общей сложности на 490 млн долларов.

Не исключается, что Д.Медведев прибыл в Армению не для обсуждения вопросов развития двусторонних связей. Он посещал Ереван в самые трудные для властей Армении времена. Глава российского правительства совершил официальный визит в Ереван 7 апреля – после апрельских боев 2016 года.

9 апреля того же года Д.Медведев прибыл в Баку. Пытавшийся расположить армян в Ереване премьер-министр в столице Азербайджана также попытался успокоить официальный Баку и общественность страны: "Обострение нагорно-карабахского конфликта не является обычной ситуацией. Как член Совбеза ООН и Минской группы ОБСЕ, Россия пытается достичь решения конфликта. Переговоры должны быть продолжены. Россия сделает все от нее зависящее для решения вопроса. Россия заинтересована в урегулировании конфликта также, как Азербайджан и Армения. Альтернативы мирному урегулированию и переговорам нет" и пр.

Однако, на этот раз, в период пребывания в Ереване, он должен внести ясность в вопрос о том, кто будет в дальнейшем главой правительства Армении.

Визит Д.Медведева также может преследовать цель изучить на месте соотношение сил и отношений внутри власти.

Карен Карапетян и Дмитрия Медведев

Срок полномочий нынешнего президента страны Сержа Саргсяна истекает в апреле 2018 года. А с 2018 года, согласно новой Конституции, перейдут к системе управления – парламентская республика.

Времени осталось немного. Любая напряженность внутри власти в этой стране и в обществе совершенно не соответствует интересам Кремля. Поэтому Москва уже сейчас приступила к решению вопроса, связанного с будущим премьер-министром Армении.

С имеющимися на данный момент ресурсами, Серж Саргсян сильнее премьер-министра Карена Карапетяна. А К.Карапетян не хочет быть премьер-министром на 1,5 года. Занимая указанный пост, он говорил об этом.

Армянские СМИ пишут, что К.Карапетян за помощью обратился к премьер-министру России. Поняв, что не сможет быть выше С.Саргсяна, он посредством Д.Медведева намерен получить поддержку российского правительства и конечно президента Владимира Путина.

Обеспокоенность К.Карапетяна понятна. Потому что в Армении расширяется пропаганда в направлении того, чтобы С.Саргсян занял пост премьер-министра. Он открыто не заявлял об этом своем стремлении, однако сторонники уже занимаются его пропагандой.

Заместитель председателя парламента Армении, представитель правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов заявил 23 октября в интервью Azatyun: "Серж Саргсян - безусловный лидер нашей команды".

16 октября после встречи в Женеве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Саргсян отправился в посольство Армении в Швейцарии и там встретился с представителями армянской диаспоры. Сказанное им в выступлениях на этих встречах дает основание предположить, что он для того, чтобы стать премьер-министром, хочет заручиться поддержкой армян за рубежом: "Хочу, чтобы все были уверены в одном: для нас не может быть способа решения, которое может нарушить безопасность Карабаха в этом или ином смысле. Для нас единственное решение заключается в том, чтобы Карабах был за пределами Азербайджана. Никогда ни один армянский руководитель не может принять и реализовать такое решение, с этой целью мы будем делать все, в то же время будем развивать Армению и укреплять ее с экономической точки зрения".

Иными словами, подобным заявлением он направил послание диаспоре в связи с программой дальнейшей деятельности.

Представитель гражданского общества Нарек Самсонян заявил, что Европейский Союз знает, что будет работать с Сержем Саргсяном и после 2018 года.

Как и С.Саргсян, К.Карапетян тоже человек Москвы. Но не исключается, что общественная опора нынешнего премьер-министра в Армении слаба. Поэтому единственной надеждой Карапетяна являются опоры в России.

Медведев из этих опор или же из элементов, которые окажут ему поддержку в этом направлении.

Возможно, ту роль, которую Медведев сыграл в правительстве России, Карапетян сыграет в правительстве Армении. Но роли могут поменяться: Серж Саргсян становится премьер-министром, Карен Карапетян - президентом.

Во всех случаях Россия пока на должном уровне пользуется силами и лицами, "выращенными" в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, и приведенными к власти в Армении. Президентство Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна подтвердило это. Они пока не перешагнули линию, начерченную Кремлем, или же не выходили против воли Москвы. Карен Карапетян также не отличается от своих земляков. Москва должна заставить Сержа Саргсяна принять его в качестве премьер-министра. Или же нынешний президент Армении, как и предыдущий его земляк Кочарян, должен быть отправлен на пенсию или распоряжение.

Пока ситуация такова. Д.Медведева в Армении не встретили с доброй вестью. Он, как и полтора года назад, опять прибывает в Ереван на фоне известий о смерти военнослужащих. Но эти военнослужащие представляют Вооруженные силы России, и причина их смерти разная.

Отметим, что 23 октября военнослужащий сверхсрочной службы на военной базе России в этой стране №102 убил из автомата своего сослуживца. После этот военнослужащий совершил самоубийство, выстрелив в себя.

Таким образом, Д.Медведев посещает Ереван, чтобы навести порядок в правительстве Армении. Если принять во внимание авторитет и перспективы Евразийского экономического союза, его участие в заседании на фоне данного вопроса кажется незначимым. Из-за важности сущности Армении для России, более высока вероятность назначения Кремлем премьер-министром в эту страну одного из двух своих самых надежных людей. И визит Медведева в Ереван, кажется, похож на назначение.