Визит Хасана Рухани в Ереван - Неизменное отношение Тегерана к оккупанту - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Наконец-то была обнародована дата и программа визита президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани в Армению. В Ереване встречу ожидали во второй декаде ноября. Информации о причине отмены тогда встречи нет.

Руководитель пресс-службы Администрации президента Ирана Парвиз Исмаили заявил, что визит 21 декабря в Армению преследует цель углубить и усилить связи с соседними странами и странами региона.

По его словам, Х.Рухани встретится с армянским коллегой Сержем Саргсяном, где стороны обсудят вопросы развития двусторонних связей.

Согласно программе визита, президент Ирана обсудит с официальными представителями Армении двусторонние вопросы, будет подписан ряд соглашений, а также состоится бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.

П.Исмаили заявил, что после визита в Армению запланирована поездка президента Ирана в Казахстан. В рамках однодневного визита в Казахстан намечается встреча президентов двух стран и подписание нескольких документов о сотрудничестве. Также состоится совместная пресс-конференция президентов двух стран.

Вечером 22 декабря Х.Рухани отбудет из Казахстана в Кыргызстан, где с участием представителей сферы экономики двух стран пройдет совместный форум, а также будет подписан ряд документов о сотрудничестве в ряде областей.

В ходе визита Х.Рухани будут сопровождать несколько министров и руководители компаний частного сектора.

Поездка завершится 23 декабря.

На самом деле, Армения с нетерпением ждет этого визита. В Ереване думают, что Исламская Республика забыла армян. После прошедшей 8 августа этого года в Баку встречи президентов Азербайджана, России и Ирана, Ильхама Алиева, Владимира Путина и Хасана Рухани, армянские СМИ писали, что Москва и Тегеран уделяют больше внимания Азербайджану, и Россия и Иран забыли про Армению.

Однако визит 14 октября в Армению первого заместителя президента Ирана Исхага Джахангири немного успокоил Ереван. Доброжелательные отношения между двумя странами и государствами одобрительны. Однако в вопросе расширения и развития отношений между Исламской Республикой и Ереваном существует один важный момент, который заключается в признании Тегераном Еревана в качестве оккупанта и расширении с захватчиком сотрудничества по всем областям.

Кроме того, вмешательство официальных представителей Тегерана и проиранских сил во внутренние дела Азербайджанской Республики, требует от нас внимательного подхода к отношениям между Арменией и Ираном.

Отметим, что 13 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Азербайджан, а отсюда отправился с официальным визитом в Казахстан.

С этой точки зрения можно предположить, что одна из причин отмены запланированного на ноябрь визита Хасана Рухани в Армению связана именно с этим. Другими словами, можно предположить, что этим Иран своеобразно выражает протест Азербайджану или же оказывает давление.

Так как дружественные и братские отношения между Исламской Республикой и Армений возникли не сейчас. После обретения Арменией независимости Тегеран считает Ереван одним из своих близких союзников. Правда, согласно принятым ООН резолюциям касательно оккупации Арменией территорий Азербайджана, Иран признается в том, что Ереван является оккупантом. Однако можно также предположить, что в данном вопросе Исламская Республика может пойти на подлог. Другими словами, Тегеран сотрудничает во всех сферах со страной, которую признает, как оккупанта. Это также означает оказание Армении помощи в удержании под оккупацией Нагорного Карабаха Азербайджана и окрестных районов.

Недавно министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммед Реза Нетамзаде отметил важность расширения объема товарооборота и совместных инвестиций между двумя странами: "Мы заинтересованы в развитии связей с Арменией".

Развитие связей между Тегераном и Ереваном исходит из желания Ирана обеспечить свои интересы на Южном Кавказе и на Кавказе в целом. Самой легкой картой, которая может быть использована для реализации этого намерения и желания, является Армения. Этой картой Иран оказывает давление на Азербайджан и Турцию. Кроме того, в перспективе Тегеран может попытаться использовать это против России.

Ереван и Тегеран объединяют не только общие экономические интересы, но и наличие общих врагов.

Иран и Армения заявляют о желании реализовать различные планы, так как остались в стороне от представляющих интересы Запада и Азербайджана региональных проектов.

Между двумя странами обсуждается вопрос продолжения строительства третьей армяно-иранской высоковольтной ЛЭП. Строительные работы уже начались, и их завершение ожидается в 2018 году.

По словам первого заместителя президента Ирана Исхага Джахангири, уже уточнены дальнейшие планы строительства гидроэлектростанции в армянском районе Мегри близ иранской границы и вопросы, связанные с проектом строительства газораздаточной сети в приграничных населенных пунктах.

После достижения договоренности с западными странами и США по ядерной программе Ирана, для восстановления третьей высоковольтной ЛЭП между Ереваном и Тегераном был подписан контракт на 120 млн. долларов.

Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, за 8 месяцев этого года товарооборот между Арменией и Ираном составил 178 млн. долларов. По данному показателю Иран является 4-й страной-партнером Армении после Евросоюза, России и Китая.

Однако, согласно информации неофициальных источников, товарооборот между Арменией и Исламской Республикой составляет около 400 млн. долларов.

Одним из крупных замороженных проектов также является инвестиционная программа международного транспортного коридора Север-Юг и проект железной дороги Армения-Иран. Однако финансов для реализации данного проекта пока нет.

Складывается впечатление, будто Армения оказывает посредничество вхождению Ирана в Евразийский экономический союз. Не секрет, что данное заявление является смехотворным, так как основным спонсором данной структуры является Россия. В случае подобного желания Тегерана, он обладает всеми возможностями довести это до Москвы. Иран не скрывает намерения выйти к Черному морю посредством Армении и Грузии.

С этой точки зрения, Тегеран придает особое значение строительству соединяющих Иран с Арменией автомобильной и железной дорог. Тегеран считает, что это даст возможность выйти из залива в Черное море, а оттуда в Болгарию.

Однако для реализации этого проекта между Арменией, Ираном, Грузией и Болгарией должно быть достигнуто соглашение о сотрудничестве.

Армения желает соединить железнодорожную линию с Ираном. Вопрос был также включен в предвыборную пропагандистскую программу нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна. Однако с 2008 года каких-либо продвижений в данной области не ощущается. Вопрос финансирования оцененного в 3,2 млрд. долларов данного "стратегического проекта" остается нерешенным.

Ереван продолжает надеяться, что проект будет профинансирован Китаем.

Официальный Тегеран заявляет, что железная дорога на территории страны работает до Джульфы (иранской Джульфы) и в ремонте нуждается лишь отрезок в 60 км до армянского пункта Мегри. Большой отрезок дороги должен быть отремонтирован или же построен на территории Армении. Однако армянская сторона хочет быть уверенной в том, что если она приступит к работам, Иран также завершит работу на своей территории.

На открытии совместной ирано-армянской межправительственной комиссии министр энергетики Исламской Республики Иран Хамид Читчиан сказал: "Иран готов к расширению экономического сотрудничества с Арменией. Предстоящий в Тегеран визит президента Армении Сержа Саргсяна открывает хорошие возможности для развития сотрудничества между странами в областях энергетики и экономического сотрудничества".

С первых лет революции Исламская Республика не захотела экспортировать из СССР говядину и баранину. В качестве причины отмечалось, что забой животных не соответствует законам Ислама. После того, как Москва и Тегеран нашли общий язык в политических вопросах, экспорт мяса был разрешен. Другими словами, это мясо было признано как "халяль". Из Армении в Иран ежегодно экспортируется баранина и козлятина. По сравнению с прошлым годом, в этом году объем экспорта баранины из Армении в Иран возрос в 3 раза.

В случае, когда в 2015 году объем экспорта составлял 681 тонну, с начала 2016 года по 2 декабря из Армении в Исламскую Республику было отправлено 2 200 тонн баранины.

Иранские специалисты совершили визит в Армению и ознакомились с возможностями развития таких отраслей, как животноводство, цветоводство, рыболовство, а также тепличное хозяйство.

Сделаем некоторое отступление. Хотя Иран и считает Израиль своим врагом, все знают о факте продажи на израильском рынке фисташек из садов бывшего президента Исламской Республики Али Акбара Хашими Рафсанджани. Видимо, Тегеран привык заниматься торговлей со странами, считающимися оккупантами и врагами.

Можно привести множество примеров касательно политико-экономических, общественных и военных связей между двумя странами. Предположительно, в ходе ереванского визита Хасан Рухани проведет переговоры в этом направлении и, сделав декларативные заявления касательно оккупированного нагорно-карабахского региона Азербайджана, отметит о поддержке "мирного урегулирования конфликта", не упоминая имени оккупанта (как будто обе стороны (Армения и Азербайджан) виновны в одинаковой степени). Этим визит в Армению главы Исламской Республики завершится. Он будет назван "историческим посещением".

Таким образом, Хасан Рухани хочет вести себя так, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Этим Иран демонстрирует свои стратегические интересы и пытается показать, что его самым надежным сторонником в регионе является Армения. Визит в Казахстан в основном связан с энергетическими вопросами.

Власти Тегерана обвиняют мусульманские государства, в том числе Азербайджан, в том, что они не защищают права арабов Палестины. Однако в Азербайджане действует дипломатическое представительство Палестины. Это также означает, что Азербайджан искренен и заинтересован в решении данного вопроса.

Власти Тегерана хотят показать в Азербайджане свою предвзятость по отношению к Израилю. Поэтому надо не надо они пытаются воспользоваться палестинской картой. Однако ни для кого не секрет, что власти Ирана пытаются надавить палестинским вопросом на мировое сообщество и мусульманские государства региона. Нерешенность израильско-палестинского конфликта также выгодно Ирану.

Кстати, на недавней встрече с лидером организации Палестинский исламский джихад, верховный лидер Ирана, аятолла Сейид Али Хаменеи сказал, что в случае единства мусульманских государств, Израиль можно уничтожить за 25 лет. Однако своей политикой власти Ирана защищают оккупанта, как это видно на примере Армении. Подобным поведением Тегеран препятствует возникновению предполагаемого союза. Поэтому своим визитом в Ереван Х.Рухани повторяет прежние ходы и в очередной раз показывает, что не изменил своего отношения к Азербайджану, а также к вопросу касательно освобождения наших оккупированных территорий и к оккупанту.