В Турции ожидается стабилизация курса доллара

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции сегодня, 17 апреля, повысился до 3,66 лиры после резкого снижения до 3,62 TRY/USD.

Аналитическая группа Report отмечает, что рост курса доллара технического характера и является кратковременным: "На данный момент нет никаких политико-экономических оснований для подорожания доллара. В летние месяцы ожидается поток туристов, что приведет к снижению курса доллара".

Аналитики агентства прогнозируют падение курса ниже 3,60 TRY/USD к концу летнего сезона. В целом, серьезной девальвации в развивающихся странах в ближайший год не ожидается. Со второй половины 2018 года начнется очередной виток глобального экономического кризиса.