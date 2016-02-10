В мире, где нарушены основные принципы, конфликты разрешиться не могут - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Конкурирующие стороны не могут прийти к общему знаменателю в вопросе урегулирования ситуации в Сирии и Ираке.

По этой причине ситуация еще более обостряется.

Даже Россия уже признает свои потери в регионе. По сравнению с предыдущими годами, защищающий режим Башара Асада Иран не скрывает имен и статистики погибших при вооруженных столкновениях в Сирии. Скорее всего, недалек тот день, когда Россия примет тот же шаг, что и ее союзник - Исламская Республика. Так как даже во время начала кризиса в Украине скрывалось количество погибших чеченцев и людей, сражавшихся на стороне пророссийских террористов. Однако, вскоре все всплыло наружу.

Теперь Рамзан Кадыров заявляет о наличии в Сирии их командиров, которые занимаются сбором информации.

Он отмечает, что координаты мест, по которым бомбит Россия, предоставляется этими чеченцами. Выходит, что люди Кадырова играют важную роль

в бомбардировке территории размещения туркманов в Сирии или же именно они виноваты в бомбардировке населенных пунктов.

Россия не только ставит мусульман друг против друга, пользуясь именем чеченцев, но и наносит ущерб имиджу чеченцев среди мусульман как воинственных и свободных духом людей.

Россия продолжает сотрудничать как с сирийским и иракским крылом ПКК, так и с "Партией демократического единства" (PYD).

На данный момент указанная террористическая группировка также превратилась в "любимицу" США, России, и даже Башара Асада.

Союзничество Асада с Партией демократического единства еще более "восхитительно".

Проиранская вооруженная группировка "Хезболла" также создает совместно с крылом ПКК вооруженное формирование под названием "Бригада добровольцев".

В результате совместной деятельности России, Ирана, Башара Асада, "Хезболла" и Партии демократического единства разрушены дома туркманов в Сирии, около 80 тыс. человек были вынуждены бежать в Турцию.

В этом случае возникает довольно странная картина. Против кого же сражаются международные коалиционные силы, Россия, Иран, Асад, "Хезболла", созданные от имени курдов вооруженные группировки? Более 6 млн. человек в стране остались без крова, 2,5 млн. граждан бежали в Турцию. В подобной ситуации ИГ как был, так и остается. Покидающими свои очаги и угнетенными же остаются туркманы.

В этом случае возникает ужасающий вопрос: Может быть все эти силы объединились против Турции и туркманов, и ИГ является лишь предлогом для осуществления данной идеи? В любом случае, хоть это и не выглядит реально, но происходящее дает основание предположить подобное.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задал союзнику своей страны - США следующий вопрос: "США должны выбрать своих союзников и партнеров. Либо Турция, либо крыло террористического крыла ПКК Партия демократического единства в Сирии. Как мы можем вам доверять, если вы создаете связь с террористами?".

Он в очередной раз подчеркнул, что подобные ИГ террористические группировки Турция считает террористическими. Турция отмечает, что на сирийских бе

женцев уже потратила 10 млрд. долларов и планирует потратить в дальнейшем еще 10 млрд. долларов. Евросоюз же выделяет 3 млрд. евро, и вдобавок ставит перед Турцией ряд условий.

Хотя, эти средства можно было бы направить на развитие других сфер, хотя бы на строительство армии.

Направление в занимающуюся решением проблем нескольких миллионов беженцев Турцию тайно или же демонстративно поддерживаемой 29-ю странами и Евросоюзом террористической группировки ПКК не входит ни в рамки союзничества, ни в рамки международного права. С этой точки зрения, месседж Турции в адрес Запада и требования естественны.

Россия же до сих пор не может перебороть свой гнев в отношении Турции. Включение на днях российскими депутатами в повестку подписанного между Россией и Турцией 16 марта 1921 года соглашения о дружбе и сотрудничестве, напоминает требование Владимиром Жириновским Аляски. В то время данное соглашение утвердили различные структуры Турции, России, Азербайджана, Грузии и Армении.

Значит, нарушение соглашения не зависит от России и Армении.

Выдвижение подобных заявлений может также считаться составной частью давлений, оказываемых на Турцию, Грузию и Азербайджан.

На фоне происходящих событий положение Саудовской Аравии также не может считаться удовлетворительным.

С одной стороны королевство соревнуется с Ираном в вопросах добычи и цен на нефть, с другой стороны принимает участие в процессах в Йемене и Сирии.

Хотя она не имеет прямых границ с Сирией, этническая близость с населением этой страны позволяет Саудовской Аравии активно подключиться к процессам.

Поэтому заявление королевства о готовности направить в эту страну военнослужащих следует воспринимать естественно.

Обеспокоенность Турции относительно происходящих в Сирии и Ираке событий также можно понять с юридической точки зрения и с точки зрения безопасности и гуманности.

Шаги турецкого государства главным образом беспокоят страны региона, террористов и их союзников.

В этом случае возникает естественный вопрос: Кто же является союзником Запада и России?

Заключается ли их истинная цель в борьбе с ИГ?

Кстати, прежде чем выражать отношение к данному вопросу, хотелось бы отметить следующее.

Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа вместе с президентом России Владимиром Путиным катается на лыжах в Сочи. Хотя, друг России - Иран с трудом воспринимает даже существование Бахрейна.

Таким образом, на заданный выше вопрос можно было бы ответить "Враг моего друга - мой враг".

Однако, на данный момент ситуация неоднозначна. Турция не воспринимает террористов, и в частности крыло ПКК в Сирии, Запад же, во главе с США смотрит на них как на союзников.

Или же, Россия и США считают ПКК почти своим.

Бахрейн и Иран также не ладят. Россия и Иран считаются друзьями. Отношения между Саудовской Аравией и Россией не на дружественном уровне. Однако, Саудовская Аравия почти выступает гарантом существования Бахрейна.

С этой точки зрения, здесь нарушается принцип "Враг моего друга не является мне другом".

Конфликты не разрешаются именно из-за нарушения подобных принципов. Значит, основные принципы в мире нарушены...