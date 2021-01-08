В «ЛУЧШИХ» ТРАДИЦИЯХ «ДРЕВНЕЙШИХ»: армяне не перестают клеветать на SOCAR

Вопреки всем их козням и пакостям армян, Азербайджан стал экономическим лидером региона, а Армения осталась за бортом всех крупных проектов

Признание армянами военного поражения в Карабахе, к сожалению, вовсе не означает, что они готовы к цивильному миру с Азербайджаном и азербайджанцами. Многолетняя история вынужденного соседства научила нас одной простой истине – армяне могут с легкостью переступать через договоренности и преподносить неприятные «сюрпризы», лгать и клеветать, не стесняясь, искать любую зацепку, чтобы напакостить любому делу, в котором участвует Азербайджан. И мир бизнеса и экономики здесь не исключение.

Более того, их состоятельные соотечественники за рубежом даже считают более логичным пускать деньги на разные клеветнические PR-кампании, нежели вложиться в какой-либо бизнес в самой Армении и спасти ее от экономического банкротства.

Зависть успехам SOCAR

Далеко не в первый раз армяне пытаются очернить деятельность SOCAR, которая успешно ведет бизнес за пределами Азербайджана, дополняя доходы страны прибылью от зарубежных проектов. Достаточно вспомнить их истерики по каким-то неадекватным поводам в Украине, России и главное в Швейцарии. Деятельность Госнефтекомпании в этой европейской стране очень сильно раздражает армян и понятно почему: ведение бизнеса, причем такого значимого, как топливный, именно в Швейцарии считается достаточно престижным фактором для любой компании как дополнительный жирный плюс к деловому имиджу. Ну и, конечно, это эффективное, выгодное и надежное вложение инвестиций.

Деятельность SOCAR в Швейцарии началась с 2011 года с приобретения акций компании Ecco Schweiz GmbH – таким образом, Госнефтекомпания стала заниматься там оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами, а также рядом других проектов, входящих в данную сделку. Кстати, штаб-квартира торговой компании SOCAR Trading также находится в Цюрихе.

В декабре прошлого года SOCAR Energy Switzerland, довела количество АЗС в Швейцарии до 200, несколько ранее совместно с партнерами они сдали в эксплуатацию крупнейшую станцию быстрой зарядки электромобилей в швейцарском кантоне Берн. Отметим, что до этого на 11 станциях компании уже действовали 7 станций быстрой зарядки для электромобилей. Это крупнейшая сеть на швейцарских автомагистралях. В марте 2019 года же SOCAR стала победителем проводимого Управлением федеральных дорог Швейцарии (УФД) тендера на строительство вдоль дорог в местах отдыха 20 пунктов скоростной заправки электроэнергией. И она - единственный победивший в тендере оператор традиционной топливозаправочной сети.

Это вкратце о том, чем занимается Госнефтекомпания в Швейцарии, насколько у нее там серьезный имидж и развитый бизнес. Помимо этого, компания старается активно участвовать и в социальной жизни этой страны, поддерживая реализацию важных проектов в этом направлении, обеспечив работой до 800 местных граждан на своих АЗС.

Абсурдные обвинения

Теперь о том, к чему цепляются армяне. Не имея никаких возможностей надавить на азербайджанскую компанию в рамках экономических или законодательных рычагов, поскольку нет для этого никаких поводов, они периодически затягивают волынку вокруг «национальной» принадлежности SOCAR. Последний пример – истерика вокруг того, что, мол, SOCAR ведет пропаганду против Армении, что за счет заработанных в Швейцарии денег финансируются военные действия в Карабахе, и что это неприемлемо с точки зрения нейтралитета Швейцарии. Такого содержания статья была опубликована на сайте www.bazonline.ch . Аргументом служат публикации на официальном аккаунте SOCAR в Facebook в период активной фазы военных действий в Карабахе. «Согласно официальному отчету компании, она провела в 2019 году торговые операции на 36 млрд долларов США, 76% которых падает на долю Швейцарии. Она зарабатывает тут больше, чем у себя в стране», - утверждает швейцарский сайт.

К разжиганию антиазербайджанских настроений пытаются привлечь и политических деятелей левого крыла. Звучат призывы вплоть до бойкотирования продукции SOCAR на швейцарском рынке. Однако «правое» большинство политических сил относительно Азербайджана и ее компании настроено довольно дружелюбно, тактично указывая коллегам на то, что в период войны одинаковые призывы и лозунги звучали и со стороны Армении и ее бизнес-кругов и призывая не разрушать «все то хорошее, что сделала SOCAR».

Ложь и клевета

Короче, вся пропаганда против Госнефтекомпании состряпана в «древнейших» армянских традициях лжи и клеветы. А ведь всего месяц назад посол Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимова провела встречу с новоизбранным президентом Совета кантонов парламента - Сената Швейцарии Алексом Купрехтом, в ходе которой, коснувшись грязных кампаний, проводимых против Азербайджана армянским лобби в Швейцарии во время и после войны, призвала официальных лиц этой европейской страны осудить подобные действия.

Посол Х. Ибрагимова также коснулась незаконной деятельности Армении на оккупированных азербайджанских землях. Она сообщила, что проживающий в Швейцарии бизнесмен армянского происхождения, руководитель компании Goldstar и компании по производству брендовых часов «Frank Muller» Вартан Сирмакес долгие годы занимался незаконной эксплуатацией месторождений золота и других природных ресурсов на оккупированных азербайджанских территориях, и именно поэтому Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила против него уголовное дело.

Посол также подчеркнула, что в Швейцарии бизнесмены армянского происхождения имеют серьезное влияние в различных политических и экономических кругах Швейцарии, добавив, что армяне пытаются подорвать нейтралитет этого государства. В ходе встречи Х.Ибрагимова перечислила имена швейцарских парламентариев, находящихся под влиянием армянских лоббистов.

А.Купрехт, в свою очередь, заверил, что его страна всегда будет оставаться нейтральной и не позволит армянскому лобби нарушать национальные ценности Швейцарии на федеральном уровне.

Вопреки всем козням

Понятно, что правда всегда побеждает, справедливость торжествует и т.д., и деятельность SOCAR вряд ли хоть как-то пострадает от этих тошнотворных нападок. Но все же было бы интересно получить ответ на вопрос, почему в той же статье не приводятся заявления официальных лиц Госнефтекомпании в том же Facebook относительно обстрелов нефтегазовой инфраструктуры со стороны Армении на территории Азербайджана? Ведь замначальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR Ибрагим Ахмедов четко заявил, что это таким образом Армения создает угрозу не только энергобезопасности Азербайджана, но и Евросоюза. Почему не указывается, что Армения таким образом собиралась помешать проектам, в которых принимают участие крупнейшие иностранные компании?

Впрочем, опять же Азербайджану ко лжи и клевете армян не привыкать – мы противостояли им в нелегкой борьбе за возможность построить Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор и реализацию других крупных транзитных проектов. В какие только организации не пытались пробраться тогда армяне, чтобы помешать нам, но … вопреки всем их козням и пакостям, мы стали экономическим лидером региона, а они остались за бортом всех крупных проектов. Так что, итог очередных нападок будет аналогичным – Азербайджан продолжит наращивать свою прибыль, Армения все так же задыхаться в долговой яме.

Эксперт Гулу Нуриев