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Акции протеста в Иране продолжаются: Найдено тело 22-летней студентки, похищенной силами режима

Акции протеста в Иране продолжаются: Найдено тело 22-летней студентки, похищенной силами режима В городах Ирана Дехголан, Дизиче, Захедан, Тегеран, Мешхед и ряде других продолжаются акции протеста.
Аналитика
17 декабря 2022 г. 12:33
Акции протеста в Иране продолжаются: Найдено тело 22-летней студентки, похищенной силами режима

В городах Ирана Дехголан, Дизиче, Захедан, Тегеран, Мешхед и ряде других продолжаются акции протеста.

Как сообщает Report, тело 22-летней студентки Дуньи Фархади, похищенной 9 дней назад силами режима в провинции Хузестан, было найдено на берегу реки Карун.

В Иране вкладчики выводят свои деньги из банков в знак протеста против режима. Но правительство ввело лимит на обналичивание денег в банках. В Тегеране днем и ночью скандируют лозунги: “Смерть Хаменеи!", "Победа с нами!".

Женщины провели акцию протеста против казни протестующих. Участники акции, окрасив руки в цвет крови, скандировали лозунги: “Смерть деспотическому правительству! Басидж и СЕПАХ, вы - наш ИГИЛ!”

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Версия на азербайджанском языке İranda aksiyalar davam edir: rejim qüvvələrinin qaçırdığı 22 yaşlı tələbənin meyiti tapılıb

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