Акции протеста в Иране продолжаются: Найдено тело 22-летней студентки, похищенной силами режима

В городах Ирана Дехголан, Дизиче, Захедан, Тегеран, Мешхед и ряде других продолжаются акции протеста.

В городах Ирана Дехголан, Дизиче, Захедан, Тегеран, Мешхед и ряде других продолжаются акции протеста.

Как сообщает Report, тело 22-летней студентки Дуньи Фархади, похищенной 9 дней назад силами режима в провинции Хузестан, было найдено на берегу реки Карун.

В Иране вкладчики выводят свои деньги из банков в знак протеста против режима. Но правительство ввело лимит на обналичивание денег в банках. В Тегеране днем и ночью скандируют лозунги: “Смерть Хаменеи!", "Победа с нами!".

Женщины провели акцию протеста против казни протестующих. Участники акции, окрасив руки в цвет крови, скандировали лозунги: “Смерть деспотическому правительству! Басидж и СЕПАХ, вы - наш ИГИЛ!”