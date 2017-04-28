В Иране началась предвыборная кампания: Соперники нынешнего президента кажутся слабыми - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Иране началась предвыборная агитационная кампания и за результатами процесса с интересом наблюдают. Однако президент - не глава государства в Иране. С этой точки зрения избирательную кампанию было бы правильно оценивать, наблюдать с точки зрения деятельности и наличия политических групп у власти Исламской республики. Эта избирательная кампания вызывает интерес еще и потому, что пришлась на период новостей и слухов о тяжелом состоянии здоровья высшего руководителя Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи.

Играющий одну из основных ролей в выборах в стране Наблюдательный совет обнародовал окончательный список кандидатов.

По информации, в избирательной кампании примут участие 6 кандидатов. Это: действующий президент Хасан Рухани, бывший министр промышленности Мустафа Хашими, бывший министр культуры и исламской ориентации Мустафа Мирсалим, губернатор Тегерана Мохаммад-Багер Галибаф и председатель Фонда Имама Резы в Мешхеде Ибрагим Раизи.

Президентские выборы пройдут 19 мая.

Эксперты не исключают победу действующего главы правительства Хасана Рухани в данной политической кампании. Он был избран на должность в 2013 году. Считается представителем линии внутриправительственных реформ.

Действующий председатель Фонда Имама Резы Ибрагим Раизи считается одним из малочисленных членов комитета, карающим оппозицию власти во времена правительства аятоллы Хомейни. Для мировой общественности он кажется новой фигурой. И. Раизи - основной кандидат от линии внутриправительственных консерваторов. Бывший член комитета - сторонник жесткой позиции - сказал насчет США: "Американцев больше, чем Иран. Это самое верное. Мы не должны отступать. Должны заставить их отступить".

После того как И. Раизи стал кандидатом в президенты, он заявил, что является сторонником сохранения связей со всеми государствами, за исключением Израиля.

Мохаммед Галибаф уже третий раз выдвигает кандидатуру в президенты. Как и И. Раизи, он представитель силовых структур.

У заместителя действующего президента Исхака Джахангири не было особо выдающейся деятельности.

Оставшиеся два кандидата не могут считаться серьезными политическими противниками.

Отметим, что в Иране регистрация кандидатов в президенты завершилась 21 апреля. За 5 дней регистрацию в качестве кандидатов в президенты прошли 1636 человек, включая 137 женщин. Для того, чтобы сделать процесс интереснее, экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежат тоже представил документы на регистрацию в кандидаты в министерство внутренних дел, также ответственное за проведение выборов. Но по необъяснимым причинам его кандидатура зарегистрирована не была.

Так, 19 мая в Иране в 12 раз состоятся президентские выборы. В Исламской республике Иран за исключением двух первых президенты или главы правительства выбираются на два периода.

Первым президентом Исламской республики Иран был Абдулхасан Банисадр. Он смог оставаться на этой должности с 25 января 1980 года до 21 июня 1981 года. После сбежал во Францию и живет там.

Мухаммедали Раджаи был президентом со 2 по 30 августа 1981 года. 30 августа в результате теракта он, премьер-министр того периода Мухаммедрза Бахунар и еще 3 человека умерли.

Со 2 октября 1981 года по 2 августа 1989 года на посту президента был действующий высший руководитель Ирана, аятолла Сейид Али Хаменеи. Он стал высшим руководителем страны после смерти аятоллы Хомейни.

В 1989-1997 гг. Али Акбар Хашими-Рафсанджани был президентом, либо руководил правительством. В 1997-2005 гг. президентами были Мухаммед Хатами, в 2005-2013 гг. - Махмуд Ахмадинежат. С 3 августа 2013 года этот пост занимает Хасан Рухани.

Как показывает статистика, только в чрезвычайных случаях президенты в Иране были кратковременными. Так что, вероятность переизбрания Хасана Рухани не мала. В выборах 2005 года хоть представитель именуемой реформаторской линией Рафсанджани и вступил вновь в борьбу за этот пост, он уступил Махмуду Ахмадинежату. А кандидатуру М. Ахмадинежата в политической кампании этого года даже не зарегистрировали.

Безусловно, желающие стать президентом страны первым делом получают благословение высшего руководителя Хаменеи.

С этой точки зрения можно считать, что Хасан Рухани в 2013 году получил благословление. Это может считаться приемлемым и для 2017 года. На самом деле среди кандидатов самый заметный и признанный международными силами – действующий президент.