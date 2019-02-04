В Грузии предают забвению материальное и духовное наследие азербайджанцев - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Согласно переписи населения, проведенной в Грузии в 2014 году, в этой стране насчитывается 233 тысячи азербайджанцев, что составляет 6,3% от общей численности. И это самый высокий показатель среди всех проживающих в Грузии национальных меньшинств. На втором месте - армяне. Их численность составляет 168 100 человек, или 4,5% в процентном эквиваленте.

В этом контексте представляется целесообразным проведение сопоставительного анализа, изучение нынешнего положения дел в азербайджанской и армянской общинах, а также рассмотрение иных аспектов их деятельности и культуры.

Культура

В Грузии всячески ущемляют культуру местных азербайджанцев и препятствуют их развитию. Намеренно замалчивается о том, что азербайджанцы являются коренным населением страны, а доказывающие этот неоспоримый факт материальные и духовные памятники обделены вниманием государства. В Квемо-Картли, где компактно проживают наши соотечественники, нет ни одного музея истории, культуры и искусства азербайджанцев.

В Грузии предают забвению материальное и духовное наследие азербайджанцев, обряды и традиции замалчиваются. Государственный статус присвоен лишь одной мечети, насчитывающей 200 лет.

Азербайджанские национальные праздники намеренно огрузиниваются

За последние несколько лет национальные праздники азербайджанской общины намеренно представляют в чуждом обличье, меняют их форму и содержание.

В 2010 году тогдашний президент Грузии Михеил Саакашвили объявил праздник Новруз государственным праздником, но пришедшая впоследствии к власти партия "Грузинская мечта" отказалась от этой традиции, чем вызвала негодование азербайджанской общины. Беспокойство по этому поводу было доведено до внимания тогдашнего кандидата в президенты, а ныне главы государства Саломе Зурабишвили. На встрече председатель Совета аксакалов азербайджанцев Грузии Исак Новрузов призвал восстановить традицию празднования Новруза на государственном уровне, напомнив о том, что Новруз является нематериальным наследием ЮНЕСКО.

В прошлом году азербайджанская община в Марнеули выразила серьезное недовольство и обеспокоенность уровнем празднования и коверканьем традиций Новруза. На организованном в районе мероприятии были весьма ограниченно представлены символы и традиции Новруза, а главных персонажей праздника – Кечяля и Кёсу выставили шутами.

На протяжении многих лет азербайджанцы Грузии широко отмечали в июле Дни народной культуры. Традиционно на летнем пастбище (яйлаге) Армудлу в Дманиси (ранее Башкечид) организовывались скачки, проводились празднества, где можно было отведать азербайджанские национальные блюда и насладиться народной музыкой в исполнении певцов и музыкантов в национальных костюмах. На праздник неизменно съезжались гости из Азербайджана и Турции. Однако в 2016 году праздник был переименован в "Элат-Дманисоба", а затем и вовсе в "Дманисоба". Вместе с названием видоизменилось и само празднество, поскольку руководство Квемо-Картли запретило проводить его в прежней, самобытной манере.

Здание азербайджанского театра находится в аварийном состоянии, а для армянского театра возводится новое, современное помещение

В Грузии функционирует Азербайджанский государственный драматический театр им. Гейдара Алиева. Репетиционные помещения театра обветшали, а спектакли проходят на арендуемых тбилисских театральных подмостках. Ежегодно из госбюджета на содержание азербайджанского театра выделяется 160 тысяч лари (60,2 тыс. долларов). В здании находится имущество 31 человека - ресторан, магазины и объекты общественного назначения. Здесь же ютятся семьи беженцев. Учитывая выгодное расположение здания в туристическом центре Тбилиси, комнаты в нем сдаются и посуточно. Соответствующие госорганы Грузии заявляют о возможности проведения реставрации, однако дальше слов дело не идет ввиду нерентабельности предполагаемых работ. Слышатся уверения в том, что в столице отведены участки под здание театра, но договоренность о переезде до сих пор не достигнута.

И это при том, что в армянском Государственном драматическом театре им. Петроса Адамяна, бюджет которого насчитывает 480 тыс. лари (180,7 тыс. долларов), реставрации начались, едва возникли трещины на фасаде здания. Позже было заявлено, что здание, ввиду многочисленных трещин, не выстоит и при четырехбалльном землетрясении, поэтому было решено не реставрировать, а капитально ремонтировать. В августе 2017 года прежнее здание было разрушено до основания, а на его месте началось возведение более современного и многофункционального помещения. Все расходы на строительство взял на себя фонд "Кaрту", возглавляемый экс-премьером страны, нынешним председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Из бюджета фонда на строительство выделено свыше 8 млн лари (свыше 3 млн долларов). Новое здание планируется сдать в эксплуатацию в нынешнем году, а пока армянский театр временно функционирует в здании Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С.Грибоедова.

В Грузии нет ни одного центра азербайджанской культуры

Азербайджанская община по своей численности превосходит остальные национальные меньшинства Грузии, однако в стране нет ни одного центра азербайджанской культуры. Cправедливости ради стоит отметить, что азербайджанская община не стремится к сплоченности и не предпринимает ровным счетом никаких усилий в этом направлении.

Езиды, в 19 раз уступающие по численности азербайджанской общине (12 200 человек), в 2015 году добились строительства в Грузии центра своей культуры и храма. Правительство страны выделило им земельный участок, на котором впоследствии за счет пожертвований и средств меценатов и был отстроен Центр.

В 2004 году в Марнеули был создан Центр азербайджанской культуры, но уже в 2016-2017 гг. он, по сути, прекратил свою деятельность. Миссию центра культуры азербайджанской общины выполняет действующий в Тбилиси Музей азербайджанской культуры им. Мирзы Фатали Ахундова, но его скромные возможности не позволяют пропагандировать азербайджанскую культуру, традиции и искусство с широким размахом. В 2017 году музею были выделены средства на сумму 37 тыс. лари (14 тыс. долларов). Большая часть этих средств пошла на выплату заработных плат сотрудникам и погашение коммунальных расходов, а на оставшиеся деньги были проведены 4 выставки, показ документального фильма, два культурно-просветительских мероприятия и одна презентация.

С 2011 года при армянской апостольской церкви в Тбилиси действует культурно-просветительский и молодежный центр "Аяртун", основная миссия которого – сохранение и пропаганда армянского языка и культуры. В центре ведется обучение армянскому языку, истории и культуре, исполнению на музыкальных инструментах, проходят уроки хорового пения. Для вовлеченной в деятельность центра молодежи проводятся экскурсии, в ходе которых, в свойственной армянам манере преувеличивать, рассказывают о вкладе представителей этой нации в развитие города. При центре действует детский сад, куда родители могут отдать свое чадо при одном условии – после ребенок непременно должен пойти учиться в армянскую школу.

"Аяртун" задействован и в антиазербайджанских провокациях. В ноябре 2017 года в центре была организована выставка работ 7 армянских художников, представленных выходцами из самопровозглашенной "НКР". Экспозиция под названием "Возрождение" продлилась до 20 декабря. Выставка была организована министерством диаспоры Армении, фондом "Центр Текеян" и объединением "Музей истории города Шуши".

Продолжение следует...