Лояльность грузинского правительства к армянам: ущемление прав азербайджанцев - ИССЛЕДОВАНИЕ

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Согласно переписи населения, проведенной в Грузии в 2014 году, в этой стране насчитывается 233 тысячи азербайджанцев, что составляет 6,3% от общей численности. И это самый высокий показатель среди всех проживающих в Грузии национальных меньшинств. На втором месте - армяне. Их численность составляет 168 100 человек, или 4,5% в процентном эквиваленте.

В этом контексте представляется целесообразным проведение сопоставительного анализа, изучение нынешнего положения дел в азербайджанской и армянской общинах, а также рассмотрение иных аспектов их деятельности.

Опираясь на подготовленные за минувшие годы отчеты местных и международных организаций по национальным меньшинствам Грузии, Report исследовал текущее участие азербайджанской и армянской общин в общественно-политической жизни страны.

Среднее и высшее образование

Правительство Грузии считает обеспечение доступности качественного образования и улучшение навыков владения государственным языком основными аспектами процесса гражданской интеграции. В законодательстве страны закреплено, что все ступени образования доступны этническим меньшинствам, и они обеспечены возможностью обучения на родном языке – азербайджанском, армянском и русском.

По состоянию на 2017 год, в Грузии действовали 82 азербайджанские школы, 118 - армянских и 11 - русских. В 33 школах Грузии открыты азербайджанские секторы.

В сентябре прошлого года Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии обнародовало более свежую информацию, где было отмечено наличие в стране 80 азербайджанских школ и еще 38, в которых действуют азербайджанские секторы. Наряду с этим, двум частным школам выдано разрешение открыть азербайджанский сектор. Только неизвестно, действуют ли они в этих образовательных учреждениях.

Ныне в Грузии насчитывается 130 армянских школ. За последние годы средства на возведение новых, современных школ выделяют меценаты из местной общины или компании. Директорами в этих школах тоже являются армяне.

Отметим, что в 2010 году в Грузии функционировали 124 азербайджанские школы. Причинами уменьшения численности школ, где наши соотечественники могут обучаться на родном языке, являются:

1. Низкое качество образования;

2. Несоответствие школ современным требованиям, аварийное состояние некоторых из них, в частности, сельских;

3. Нехватка профессиональных педагогов.

Большинство преподавателей в азербайджанских школах пенсионного возраста. Директорами школ являются этнические грузины и лишь в порядка 15 школ – азербайджанцы.

В преддверии каждого нового учебного года министерство образования Азербайджана направляет в азербайджанские школы Грузии учебники по родному языку и литературе. В 2018-2019 учебном году этим школам было направлено 24 127 таких учебников. Обучение азербайджанскому языку и литературе, равно как и грузинскому, ведется не на должном уровне. Что и говорить, если школьников обучают этим предметам учителя физкультуры и технических дисциплин. В свое время Тбилисский государственный педагогический институт им. А.С.Пушкина выпускал учителей азербайджанского языка и литературы. Он открыл свои двери в 1935 году и поначалу действовал как педагогический техникум, однако в 1946 году получил статут института. В институте был предусмотрен факультет азербайджанского языка и литературы. После институт присоединили к университету С.С.Орбелиани, а затем к Тбилисскому государственному университету им. И.Чавчавадзе. В результате слияния, факультет азербайджанского языка и литературы был упразднен. И теперь ни в одном грузинском вузе нет подобных факультетов.

В Квемо-Картли, где компактно проживают азербайджанцы, нет ни единого университета и даже филиала вуза. В 2008 году в Марнеули был создан Грузино-азербайджанский гуманитарный университет им. Гейдара Алиева, однако в 2015 году лицензия этого учебного заведения была аннулирована.

Местная интеллигенция и представители общественности неоднократно поднимали вопрос необходимости открытия в Марнеули филиалов грузинских или азербайджанских вузов, однако дальше слов дело так и не пошло.

Тем временем, в Самцхе-Джавахети, где компактно проживают армяне, действует госуниверситет. Он был открыт в 1990 году и функционировал как Ахалкалакский филиал Тбилисского государственного университета Иванэ Джавахишвили. В 2014 году этот филиал прошел официальную регистрацию как Государственный университет Самцхе-Джавахети. В бакалавриате, магистратуре и докторантуре вуза обучают гуманитарным и техническим наукам, основам предпринимательства и иным дисциплинам.

В 2018-2019 учебном году в вузы Грузии поступили 788 азербайджанских абитуриентов. Они поступили в рамках программы "1+4", предусмотренной для национальных меньшинств. Программа реализуется с 2010-2011 гг. Она предусматривает проведение тестовых экзаменов на знание абитуриентами азербайджанского, армянского и осетинского языков. Успешно сдавших экзамен в течение года обучают грузинскому языку, а после студенты получают возможность учиться на бакалавриате по выбранной специальности. В конце года студенты, набравшие 60 кредитных баллов, без экзамена могут продолжить образование на любом факультете.

Тысячи азербайджанцев, получивших высшие образование в рамках программы "1+4", сталкиваются с проблемой безработицы. Свыше 90% выпускников не трудоустроены. В последние годы реализуется специальная программа, предусматривающая прохождение ими практики в местных и центральных госучреждениях. По окончании программы практиканты не могут устроиться на работу либо по причине отсутствия вакансий, либо ввиду низкой зарплаты. Еще не было случая, чтобы граждане Грузии азербайджанского происхождения по окончании этой программы устраивались на ведущие или руководящие должности в госучреждениях.

НПО-сектор

Наши соотечественники состоят в рядах порядка 50 действующих в Грузии НПО. Большинство этих организаций сосредоточены в Квемо-Картли. 4-5 из них, фактически, действуют лишь на бумаге. В этой области азербайджанская община довольно инертна. Молодежь и интеллигенция пассивны в общественной жизни страны. Зато с пылом и жаром обрушиваются они друг на друга, выступая с обоюдными обвинениями.

Тем временем, предприимчивые местные армяне создали в Грузии около 70 общественных организаций. Все они сплочены под сводом неофициального объединения "Армянская община Грузии". Эти организации, сосредоточенные в Тбилиси и Самцхе-Джавахети, не покладая рук трудятся в сфере культуры, активно вовлечены в социально-экономическую жизнь страны, ведут работу среди молодежи и женщин. Председателем организации "Многонациональная Грузия", в которой представлены все проживающие в Грузии национальные меньшинства, является армянин Арнольд Степанян.

Стоит отметить, что армянские НПО активно вовлечены в местные и международные грантовые конкурсы, средства от которых они направляют на реализацию различных проектов, обеспечивающих жизнеспособность общины.

В отличие от них, азербайджанские НПО подчас не информированы о конкурсах на соискание грантов, либо же не отвечают необходимым требованиям и не имеют соответствующего опыта.

Армянские НПО регулярно привлекаются к деятельности, отвечающей государственным интересам Армении. Ежегодно в канун пресловутого "геноцида армян" армянская община проводит пикеты перед зданием посольства Турции в Грузии, а также шествия протеста в Тбилиси и Самцхе-Джавахети. От имени армянских НПО в парламент Грузии неоднократно поступали обращения о признании этого самого "геноцида".

Азербайджанская община, обращаясь по злободневным вопросам к правительству или в парламент Грузии, либо не может собрать достаточное количество подписей, либо же подписавшиеся впоследствии отказываются от участия.

При изучении грузинского сегмента в социальной сети Facebook бросается в глаза активность армянской общины. В канун годовщины Ходжалинского геноцида и других траурных для нашей страны дат, армяне активизируются, проводя очернительные кампании против Азербайджана, не гнушаясь делиться и множить клеветнические посты. Детонатором всех этих грязных акций выступает посольство Армении в Грузии.