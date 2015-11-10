Унижение азербайджанских тюрок: Кто больше всего пострадает от этого - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Тегеране, Тебризе, Эрдебиле, Урмии, Занджане, Сулдузе (Нагаде), Мешкиншехре (Хияв) и в ряде других городов прошли митинги и шествия против унижения азербайджанских тюрок.

Эти акции протеста проходят под лозунгами "Zəncanlılar qan verər - türk dilinə can verər!" ("Занджанцы умрут за тюркский язык!"), "Haray, haray, mən türkəm!" ("Эй, эй, я турок"), "Azərbaycan var olsun, istəməyən kor olsun!" ("Да здравствует Азербайджан"), "Ölüm olsun faşistə!" ("Смерть фашистам").

В акции протеста вмешались полиция и гражданские чиновники.

Что случилось на самом деле? В пятницу, 6 ноября, в программе "Fitilə", в части "Hotel Fitilə", транслируемом по 2-му каналу Исламской Республики Иран, были унижены азербайджанские тюрки (азербайджанцы). В данной передаче отец и сын (азербайджанцы) жалуются владельцу отеля на наличие плохого запаха. После выясняется, что сын вместо зубной щетки почистил зубы туалетной щеткой и плохой запах исходит от них самих. Несмотря на то, что "комедия" была на персидском, некоторые эпизоды транслировались на азербайджанском языке. Акции протеста прошли именно по этой причине.

После акций председатель телерадиокомпании Ирана Мухаммад Сарафраз попросил прощения за допущенную "ошибку". Он отметил, что некоторым сотрудникам, подготовившим ряд программ "второго телеканала", вынесен выговор (имена не называются), а некоторых уволили.

Продюсер этой программы Алирза Агайи сделал заявление и попросил прощения. В своем заявлении он пытался оправдать себя.

Иранские СМИ представили это по-своему: "В пятницу, 6 ноября, в предназначенной для детей и подростков передаче "Fitilə", транслируемой по второму телеканалу, по ошибке и невнимательности был озвучен диалог на азербайджанском языке, что вызвало беспокойство у иранских азербайджанцев".

В данной передаче иногда специально говорят и на турецком языке. Поэтому нельзя утверждать, что эти люди были азербайджанцами.

Несомненно, после этого в Иране заговорят другие официальные лица, которые будут критиковать жертв этой "комедии", даже укажут тюркам (азербайджанцам, азербайджанским тюркам) на кровное родство. Этим способом они будут пытаться подстраховать себя.

Это не первый случай, в течение этого года на иранских телеканалах подобные передачи транслировались несколько раз.

Первая крупномасштабная и массовая акция азербайджанцев прошла 22 мая 2006 года. 12 мая того же года на детской странице издаваемой в Тегеране газеты "Иран" была опубликована карикатура, оскорбляющая азербайджанский язык и азербайджанцев. На этой карикатуре персидский ребенок хочет поговорить с тараканом на персидском, однако таракан отвечает ему на азербайджанском языке "Что ты хочешь сказать?".

Подзаголовок текста карикатуры был следующим: "Как помешать тараканам, чтобы они не превратили нас в тараканов". Первая часть этого текста: "Многие думают, что при первой встрече не следует драться, потому что это неинтересно. Тогда мы должны сесть и цивильно поговорить с тараканом. Но проблема заключается в том, что таракан не понимает нормальной речи. Язык таракана такой сложный, что 80 процентов из них предпочитают говорить на других языках".

Против этого материала прошли акции протеста в Восточном Азербайджане, Западном Азербайджане, Эрдебиле, Занджане, Тегеране и других провинциях. В то время более 20 участников акций были убиты полицией и другими силовыми структурами. Сотни протестующих были арестованы.

После события официальные и неофициальные лица во главе с высшим руководителем Ирана Сейидом Али Хаменеи (говорят, что он тоже азербайджанец, азербайджанский тюрок) раскритиковали материалы в газетах, указали на незаменимую роль азербайджанцев в истории Ирана.

Затем приблизительно на месяц закрыли опубликовавшую карикатуру газету "Иран". Согласно распространившейся тогда информации, главный редактор Мехрдад Гасемфер и автор карикатуры Мана Нейастани несколько месяцев находились под арестом. Впоследствии распространилась информация об их освобождении. Вслед за этим, поступила информация о том, что Мана Нейастани уехал в Дубай, а затем в Европу.

Что это? Руководство Ирана не может контролировать телерадиокомпании и печать страны?! Ведь председателя телерадиокомпании назначает аятолла Сейид Али Хаменеи. Кроме того, в Иране ни в прямом, ни в косвенном смысле нет независимых, частных телеканалов. Председателем всех телеканалов является один человек, а руководители остальных телеканалов ему подчиняются. С этой точки зрения, безусловно, все подготавливаемые передачи проходят неоднократную цензуру.

В этом случае можно предположить, что вышедшая в эфир 6 ноября передача, в которой звучали оскорбления в адрес азербайджанских тюрок, соответствовала интересам властей. Так как, около 9 лет 5 месяцев назад власти увидели реакцию азербайджанцев к подобным вопросам. Зачем тогда нужно было повторять на телеканалах аналогичную ошибку?

Выходит, что в Иране есть силы, заинтересованные в создании беспорядков на этнической почве. Эти силы играют чувствами этнических групп. Всем известно, что вне зависимости от численности, представитель каждой этнической группы любит и уважает свои корни.

Касательно данного вопроса можно выдвинуть еще несколько предположений:

- Спокойствие тюрок на фоне происходящих в регионе и стране процессов не соответствует интересам подобных сил. Они хотят вмешать население Азербайджана в свои грязные или же чистые игры. Такие силы нуждаются в многочисленности населения и тюрках.

- Они хотят воспрепятствовать требованиям тюрков по поводу обеспечения законных, национальных прав. На подобных акциях они арестовывают нескольких людей, ужесточают давление против общественных активистов, угрожают им. В лучшем случае добиваются, чтобы они покинули Иран.

- Поиски влияния извне в пределах страны. Подобным путем они либо занимаются поисками чужих сил в происходящих в стране событиях, либо, вне зависимости от принадлежности к той или иной этнической группе, создают условия для объявления обладающих иным мышлением лиц людьми, подосланными иностранными силами.

- В марте 2016 года в Иране запланированы парламентские выборы. В канун указанной политической кампании они пытаются на несколько месяцев изолировать "интриганов" от общества. Так как не исключается, что в ходе очередной предвыборной кампании им придется отчитаться по уроку демократии перед силами, подписавшими документ касательно атомной программы Ирана и приложить усилия для завоевания и повышения доверия.

- Унижая тюрков, силы, распространяющие на телеканалах программы, способствующие началу акций протеста, пытаются нанести ущерб на их имидж в обществе. Другими словами, согласно прозвучавшим в этой программе мыслям, можно предположить, что авторы хотят довести до внимания иранской общественности, что не стоит связываться с тюрками и пр.

Таким образом, с помощью телепрограммы изучается бдительность и реакция тюрков. Известно, кто именно понесет наибольший ущерб от упреков и унижений. Разве можно смириться с обществом, где нет ни одного класса с обучением на родном языке, умалчивают о национальной принадлежности, на телеканалах и в газетах звучат оскорбления на этнической почве? Можно ли жить с ними в прежних отношениях? Отрицательный ответ на это дают сами силы, не признающие прав азербайджанских тюрок.