Угрозы президента США - экономический интерес, зона безопасности - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Ведущим мировым игрокам, похоже, порядком надоели и перестали приносить выгоду политические игры в Сирии, выдаваемые за борьбу с террористами ИГ. Международная коалиция во главе с США заявила о начале вывода войск из Сирии. Свое вторжение в эту страну коалиция мотивировала борьбой с ИГ и содействием сирийцам в свержении режима Башара Асада. ИГ на поверку оказался не так силен и многочислен. Как говорится, не так страшен черт, как его малюют. На фоне мощной международной коалиции, армии, вторгнувшейся в чужую страну, якобы, для борьбы с терроризмом, ИГ видится некоей бандитской шайкой. Танцы на костях не удались. Мавр, не завершив свое дело, решил удалиться. Удалиться, оставив после себя пепелища, руины и сломанные судьбы людей…

Так куда же делся тот самый ИГ, с которым так истово боролись силы коалиции? А существовал ли он? Более вероятно, что эта преступная группировка была спецпроектом для вторжения в Сирию и нагнетания ситуации в регионе. Очевидно, невидимый кукловод счел проект исчерпанным, а цели достигнутыми. Тем не менее, сильным мира сего не удалось полностью свергнуть правительство Асада. Некоторые политические круги на Западе признали силу в лице Башара Асада. Посольства ОАЭ и Бахрейна в Сирии, закрытые с 2011 года, потихоньку восстанавливают свою работу. Просочилась информация о планируемых переговорах между Саудовской Аравией и Асадом, что говорит о недостижении коалицией своей цели. Тем не менее, среди мусульманских стран сложилось двоякое отношение к действующему президенту Сирии. Катар считает его замешанным в военных преступлениях и не приемлет возвращения Сирии в Лигу арабских стран.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет выступают против Катара. Под натиском этих стран и после заявлений американских властей, Катар начал теснее сотрудничать с Россией, Ираном и Турцией. Россия и Иран поддерживают Асада, Турция в сирийском вопросе сотрудничает с США, Катаром, Россией и Ираном. Действия Катара говорят о наличии на арене политических действий некоей новой силы. Предположительно, это Великобритания. Участие туманного Альбиона в многоходовой комбинации в Сирии может окончательно затуманить и усложнить ситуацию. Проявляемые Великобританием интересы, судя по всему, не предполагают участие США. Америка, представляющая собой ведущую силу в мире и регионе, должна либо оказать давление на участников событий в Сирии, перетянув их на свою сторону, либо же дипломатическим путем уверить в учете и их интересов. Среди вышеперечисленных политических сил Турция ведет себя более гибко, сотрудничая и поддерживая связи со многими участниками сирийской головоломки. Таким образом, происходит смена мест политических фигур на арене. И все это на фоне несогласованности в позициях стран пятерки.

"Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет…", - гласит мудрая басня. А ведь изначально предполагалось с легкостью свергнуть Асада и осуществить давнишние мечты РКК/YPG-PYD. Было намерение вывести Сирию из подчинения центральному правительству и учинить хаос в граничащей с ней Турции. Готовясь к реализации коварного плана, террористы рыли окопы в юго-восточном регионе Турции, создали склад боеприпасов, строили специальные сооружения. Однако все их сооружения впоследствии были уничтожены. Значит, Турция смогла обезопасить себя. Официальная Анкара решилась на проведение антитеррористической операции в Сирии во имя отстаивания своего суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности своих граждан. Турция призвала США вывести силы РКК/YPG-PYD, дислоцированные на восточном берегу Евфрата, однако Дональд Трамп, как и его предшественник Барак Обама не сдержал своего обещания.

Более того, Трамп принялся угрожать Турции. Он заявил, что в случае убийства курдов Турцию ждут экономические санкции. Ответ Турции не заставил себя долго ждать. Комментируя заявления американского президента, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что его страна больше всех помогает курдам в регионе: "Не надо путать террористов PKK/YPG-PYD и Демократические силы Сирии с курдами. Подобными витееватыми отождествлениями нас не сбить с толку. С одной стороны, Турции угрожают экономическими санкциями, а с другой – террором. Турецкая нация говорит: буду голодать, но не преклоню головы, как и в битве при Чанаккале. Мы поступим так, как считаем нужным. Заявления Трампа и выбранный им язык угроз мы считаем неуместными".

Америка оказывает явное давление на Турцию, словно давая понять: либо признавай крылья РКК в Сирии, либо подвегнешься экономическим санкциям. В данной ситуации Турции выбирать не приходится: либо придется пожертвовать территориальной целостностью и безопасностью в угоду экономических интересов, либо, ощутив на себе санкции, продолжить борьбу за территориальную целостность и безопасность. По всей видимости, официальная Анкара выбрала второй вариант.

14 января состоялся телефонный разговор между президентами США и Турции. Трамп заявил о том, что обсудил со своим турецким коллегой двустороннее экономическое сотрудничество и развитие потенциала двух стран. По словам Трампа, на повестке также были вопросы о создании зоны безопасности в Сирии и борьба с террористами: "Я изложил президенту Эрдогану свои взгляды по всем вопросам, в том числе по поводу создания 20-мильной (32-километровой) зоны безопасности".

Похоже, туман рассеивается. Америка предложила создать на турецко-сирийской границе 32-километровую зону безопасности. Так кто же будет контролировать эту зону с сирийской стороны? Башар Асад? Разумеется, нет, ведь Америка не признает его. Выходит, контроль над этой зоной будет обеспечивать 40-тысячное (по некоторым предположениям, 70-тысячное войско) из подготовленных США сил PKK/YPG-PYD и Демократических сил Сирии. А это еще более опасно для Турции, поскольку Америка будет снабжать их оружием и техникой. Иными словами, Америка хочет вверить зону безопасности на сирийско-турецкой границе во власть PKK. Свою давнишнюю задумку эта страна решила осуществить после вывода своих войск из Сирии. Турция поддерживает территориальную целостность Сирии и проводит антитеррористическую операцию против РКК, а значит, для нее неприемлимы планы США. Видимо, этим и продиктованы угрозы Трампа. Согласится ли Турция, чтобы РКК контролировала ее границу с Сирией? Разумеется, нет.

Как известно, США и Турция являются стратегическими партнерами со времен Второй мировой войны. Они – союзники по НАТО. Значит, Турция для США – не рядовая страна. В Белом Доме прекрасно понимают, что Турция представляет для Америки большую важность, нежели РКК и его звенья. Тем не менее, Америка вынашивает планы нейтрализовать Турцию. Тот факт, что в ходе телефонного разговора Трамп обсуждал с Эрдоганом экономическое сотрудничество, говорит о неугасаемом интересе США к Турции.

15 января американская делегация посетила Турцию с целью ведения переговоров о поставках ракетных комплексов "Patriot". Госдепартамент США утвердил решение о поставке Турции комплексов "Patriot" общей стоимостью 3,5 млрд долларов. Турция сразу же заявила о том, что не откажется от поставок российских "S-400". Отметим, что установка российских зенитно-ракетных комплексов "S-400" в Турции планируется в октябре текущего года. В Кремле подтвердили, что закупка Турцией американских комплексов "Patriot" никак не отразится на договоренности о поставках "S-400". Соглашение между Россией и Турцией по "S-400" оценивается в 2,5 млрд долларов.

Телефонный разговор между президентами США и Турции подтвердил наличие между ними недопонимания по ряду вопросов. И, судя по всему, этих вопросов становится все больше. США и Турцию связывают тесные экономические отношения, а значит, они будут стремиться беречь друг друга. Ведь, как известно, заимодавец заинтересован в добром здравии заемщика.