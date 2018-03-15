Удивившие мир кадровые перестановки, шеф ЦРУ назначен Госсекретарем - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Американская демократия продолжает удивлять мир. Поразительным стало не только избрание Дональда Трампа президентом США, но и его деятельность на этом посту. Дональд Трамп руководит страной год и 2 месяца, но период его правления больше запомнился громкими отставками.

Первым ряды его команды покинул советник президента по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн. Причиной увольнения было названо неверное информирование главы государства относительно состоявшихся в декабре прошлого года между Флинном и послом России в США Сергеем Кисляком обсуждений санкций в отношении России. Телефонный разговор между Флинном и Кисляком состоялся 29 декабря в период введения тогдашним президентом США Бараком Обамой новых санкций в отношении России.

После этого отставки в Белом Доме посыпались одна за другой. Был уволен министр здравоохранения Том Прайс, затем замдиректора ФБР Эндрю Маккейб, между последним и президентом Трампом были определенные разногласия. После этого подал в отставку заместитель госсекретаря США по вопросам беженцев Саймон Хеншоу. Комментируя произошедшее, С.Хеншоу заявил, что его шаг никак не связан с миграционной политикой Трампа. Он отметил, что это продиктовано привычкой менять место работы раз в два-три года.

Подал в отставку и вице-президент Федеральной резервной системы (ФРС) Стенли Фишер. В письме, направленном им на имя Дональда Трампа, он объяснил поданное прошение об отставке наличием неких дел частного характера. Напомним, что 73-летний финансист с 2014 года работает в Федеральной резервной системе и срок его полномочий истекает в июне 2018 года. О своем решении покинуть ряды команды Трампа заявил и советник президента США по борьбе с терроризмом Себастьян Горка, считавшийся одним из наиболее приближенных к главе государства. С.Горка часто отстаивал проводимую Трампом внешнюю политику.

Не пощадил новый президент США и своего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. 4 марта этого года о предстоящем прошении об отставке сообщил Джозеф Клэнси, 29 лет проработавший на посту директора Секретной службы США. Он выразил удовлетворение работой администрации Трампа, мотивировав свое прошение наличием неких дел частного характера. Затем была уволена заместитель советника президента по вопросам нацбезопасности Дина Пауэлл. Отметим, что урожденная египтянка 44-летняя Дина Хабиб Пауэлл ранее работала в компании Goldman Sachs и в администрации экс-президента США Джорджа Буша. В команде Трампа она занималась вопросами урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и палестино-израильского конфликта.

Увольнение Дональдом Трампом госсекретаря США Рекса Тиллерсона, о котором стало известно 13 марта, вновь привлекло всеобщее внимание к этой стране. Тиллерсона сменил директор ЦРУ Майк Помпео. В отставку был отправлен и заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн, на место которого была назначена официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Поясняя принятое решение, Трамп заявил, что у него были расхождения во взглядах с Тиллерсоном: "С Помпео подобных проблем нет и я ему абсолютно доверяю. Ядерная программа Ирана стала камнем преткновения в отношениях между мной и Тиллерсоном". По словам Трампа, Помпео сотворит чудеса в этом деле.

Напомним, что выдвижение Тиллерсона на пост госсекретаря США Трамп прокомментировал на своей странице Twitter следующим образом: "Одна из импонирующих мне черт Рекса Тиллерсона состоит в его умении находить общий язык с правительствами всех стран".

Судя по имеющейся информации, расхождения Трампа и Тиллерсона касались не только Ирана. Не исключено наличие столкновения во взглядах двух ключевых фигур Белого Дома и по другим вопросам внешней политики. Подтверждены расхождения во взглядах Трампа и Тиллерсона по Северной Корее и Катару. Ранее эти факторы уже становились причинами распространения информации о возможной отставке Тиллерсона, однако обе стороны отрицали это. Есть предположение, что отношения между президентом и госсекретарем США разладились в связи с ситуацией в Ираке и Сирии, напряженностью в турецко-американских отношениях и отношениях США с ЕС.

Как известно, Рекс Тиллерсон с 1975 года работает в ExxonMobil, в январе 1998 года он занимал пост вице-президента компании. На протяжении 14 лет этот человек возглавляет ExxonMobil. По информации на 28 июня 2013 года капитал компании оценивался в 417,2 млрд долларов. В 2016 году чистая прибыль ExxonMobil, занимающейся добычей нефти и газа, а также производством нефтепродуктов, составила 16,2 млрд долларов. По информации за 2015 год, в компании числилось 75,3 тыс. сотрудников. ExxonMobil участвует в проекте "Сахалин-1", доля компании в проекте составляет 30%, по 20% у японской Sodeco, российской "Роснефти" и индийской ONGC. Компания задействована в разработке газовых месторождений "Чайво", "Oдопту" и "Арктун-Даги" на Сахалинском шельфе. К слову, компания имеет пай и в проекте "Азери-Чираг-Гюнешли", где доля ExxonMobil составляет 8%. Компания более остальных несет потери в связи с санкциями США в отношении России. ExxonMobil уже пришлось свернуть 9 проектов в России.

Рекс Тиллерсон неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным. Пересекались они и на Глобальном энергетическом форуме в Санкт-Петербурге в 2003 году, и в сентябре 2005 года в Вашингтоне. Очередная встреча госсекретаря США с президентом России состоялась в Туапсе в июне 2012 года. Тиллерсон неоднократно участвовал в международных экономических форумах в Санкт-Петербурге. В 2013 году Путин наградил его орденом "Дружба".

Тогда советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявляла, что отношения между Тиллерсоном и Путиным опираются на обоюдные деловые интересы, а не распитие водки в какой-то местной забегаловке. По сути, российский орден был присвоен Тиллерсону после украинских событий. Все эти факты проливают свет на расхождения во взглядах по России между Трампом и Тиллерсоном. Таким образом, можно предположить, что по вопросам внешней политики Трамп и Тиллерсон имеют коренные расхождения во взглядах. После своей отставки Тиллерсон припомнил, что в его бытность госсекретаря США была достигнута важная договоренность по прекращению огня в Сирии:

"Мы добились прекращения огня в Сирии, что сохранило жизни тысячам людей. Однако для установления мира в этой стране должна быть проделана большая работа".

Tиллерсон подчеркнул важность совместной работы по стабилизации ситуации в Ираке и борьбе с ИГ: "Без нашего союзника мы ничего не добились бы". Это – своего рода намек на важность наличия союзника в лице Турции.

В целом, Трамп – сторонник жесткой политики, о чем свидетельствуют его выступления и принимаемые решения. Многолетняя деятельность Тиллерсона в энергетической сфере позволяет судить о том, что он делает ставку на экономическое сотрудничество, полагая, что именно это принесет успех и повысит авторитет США.

К примеру, еще до прихода к власти и после избрания президентом Трамп запомнился жесткими выступлениями против Ирана. Это и многое другое подтверждают наши предположения о причинах отставки госсекретаря США. Назначение на место Тиллерсона Помпео раскрывает суть многих вопросов во внешнеполитическом курсе Трампа. Новому госсекретарю США 54 года, он блестяще окончил знаменитую Американскую Военную Академию, а после служил на границе между ФРГ и ГДР. Помпео окончил юридический факультет Гарвардского Университета, с 2010 года трижды избирался в Конгресс США от партии республиканцев, был членом комитетов по энергетике и торговле Палаты представителей, а также членом постоянного спецкомитета по разведке (подкомитета ЦРУ).

Именно он обвинял госсекретаря США Хиллари Клинтон в отсутствии обеспечения безопасности американских компаний за рубежом. В 2016 году в Сенате была утверждена кандидатура Майкла Помпео на пост главы ЦРУ. Тогда 66 сенаторов проголосовали за, а 32 – против. С 23 января 2017 года он возглавляет ЦРУ. Помпео не верит в глобальное потепление и выступает против ограничения на ношение огнестрельного оружия.

Американские СМИ окрестили Помпео “Борцом против ислама” после серии его антитеррористических выступлений в рамках Бостонского марафона. Помпео так отзывается о России: "Россия восстанавливает свою оккупационную позицию в мире, угрожая Европе, фактически ничего не предпринимая для уничтожения террористической группировки ИГ". По его словам, Китай создает напряженность в мире, а Иран пособничает террористам, укрепив свои позиции на Ближнем Востоке.

Не исключено, что назначение в июне 2017 года руководителем операций ЦРУ в Иране Майкла д’Андреа, ранее работавшего в Афганистане, Пакистане и Йемене и известного под прозвищами "Темный принц", "Aятолла Майк" и "Undertaker", связано с назначением госсекретарем США Помпеона.

К примеру, чиновник ЦРУ Роберт Бауэр заявлял в ту пору, что прекрасно знаком с Майклом д’Андреа: "По этому вопросу могу сказать лишь то, что вынашиваются планы о войне с Ираном". Официальные лица Ирана обвиняют д’Андреа в организации беспорядков в стране в январе текущего года. По имеющимся данным, Майклу д’Андреа 50 лет и он принял ислам.

По некоторым данным, Трамп отправится на переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном с новой командой. Судя по череде отставок, команда американского президента предстанет в новом составе, в котором будет сопровождать его не только на переговорах по Северной Корее, но и придаст импульс новым событиям на Ближнем Востоке.