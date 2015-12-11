​Турецко-иранские отношения: К "нулевому варианту" давно добавлены другие цифры - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ После того, как Турция сбила российский самолет, официальные представители Ирана увеличили дозу угроз в отношении официальной Анкары.

Как результат этого, прошедшие дни сопровождались практическими шагами.

Исламская Республика на 50-60% сократила объем ежедневно экспортируемого в Турцию 28-30 млн. кубометров "голубого топлива".

И в предыдущие годы Иран под различными предлогами прекращал подачу газа в Турцию даже в зимние месяцы. С этой точки зрения, в поведении Ирана нет ничего сверхъестественного.

Правда, распространилась информация о восстановлении Тегераном экспорта продаваемого Турции газа.

Однако, во всех случаях не исключается использование Ираном данного "оружия".

Россия заявила о транспортировке "голубого топлива" в европейские страны и Турцию согласно предусмотренному контрактом графику. Видимо, Иран испытал Турцию с учетом чувствительности этой страны к данному вопросу.

Согласно заключенному между двумя странами соглашению, из Ирана в соседнюю страну ежедневно через трубопровод протяженностью 1 700 км транспортируется 30 млн. кубометров газа. Отметим, что объем импорта "голубого топлива" в Турцию увеличен с 2008 года.

Хотелось бы уделить внимание и этому вопросу. Турция закупает у Ирана газ за 487 долларов за каждые 1 000 кубометров, у России - за 418, у Азербайджана - за 340 долларов.

Кроме того, 20% потребности к данному виду топлива Турция возмещает за счет транспортируемого из Ирана газа.

90% производимого газа Иран продает Турции, а около 5% - Армении, которая за каждые 1 000 кубометров выплачивает 250-300 долларов.

Самое дорогое топливо Турция покупает именно у этой страны. В связи с высокими ценами на импортируемое из Ирана "голубое топливо", компания BOTAŞ возбудила в отношении Ирана иск в Международном арбитражном суде.

Согласно информации, за последние годы компания BOTAŞ потребовала от Исламской Республики пересмотреть условия контракта и снизить цены.

В заключенном сторонами контракте Иран также взял на себя обязательство снизить цены на экспортируемый в Турцию газ.

Однако, за истекшее время ИРИ не соблюдала условий данного контракта. Кроме того, BOTAŞ не скрыла своего недовольства качеством транспортируемого из Ирана газа.

Иранская сторона объяснила причину сокращения объема экспорта "голубого топлива" в Турцию ростом потребности населения страны к данному виду топлива в связи с зимним сезоном.

Ответственный за данную сферу представитель официального Тегерана Садиг Акперпур заявил, что они не могут увеличить экспорт газа в Турцию по техническим причинам.

Помимо этого, он подчеркнул, что ими будут выполнены условия заключенного между странами 25-летнего контракта касательно экспорта в Турцию 30 млн. кубометров газа в сутки.

На самом же деле, от Ирана можно было ожидать подобное. Так как, хотя в эту страну и не было вложено серьезных инвестиций, существует предположение, что подобное может произойти после заключения соглашения касательно ядерной проблемы.

С этой точки зрения, в отношениях с соседними странами власти Тегерана прибегают к подобным шагам. В случае укрепления сотрудничества с Западом, аналогичные шаги Ирана могут быть вполне ожидаемы.

Дипломатичные и довольно резкие переговоры Ирана с Турцией не являются новшеством. Подобные случаи периодически встречались. Поэтому нам бы хотелось уделить внимание некоторым моментам, касающимся двусторонних отношений:

- Основным препятствием в сближении Ирана и Турции можно считать различие в политической и идеологической власти;

- Тегерану не по душе нахождение Турции в одном блоке с Западом;

- Заменяющие друг друга власти в Иране почти на протяжении века подражают Турции;

- Иран постоянно угрожает соседней Турции под различными предлогами;

- Отношение сторон к разрешению наблюдающихся в регионе кризисов неоднозначно. Иран входит в тот же блок, что Башар Асад и Россия. Они присоединяют к себе и Армению. По аналогичным причинам, союзники Тегерана и Анкары и их подход к событиям отличаются;

- Иран также заступается в регионе за Россию и Башара Асада;

- Турция конкурирует с ней в региональных вопросах, так как является государством региона;

- Иран демонстрирует гегемонию на Ближнем и Среднем Востоке;

- За связанными с природным газом давлениями стоит отзыв претензий BOTAŞ;

- В числе стран, являющихся альтернативными источниками газа в случае прекращения Россией импорта природного газа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал и Исламскую Республику. Поэтому этим Иран направляет России месседж касательно неповышения объема экспортируемого в Турцию газа и пр.

Несколько лет назад официальная Анкара исключила Иран из списка стран, представляющих для нее угрозу.

Считалось, что это мешает развитию отношений и сотрудничества между двумя странами.

Даже в отношениях с соседями, в том числе с Арменией, приступили к применению "нулевого варианта". Однако опыт прежних лет доказал, что как Армения, так и Иран неправильно расценили данную миротворческую политику турецкого правительства.

На основе происходящих процессов можно также предположить, что в перспективе эти соседние страны могут быть поставлены лицом к лицу. Подобные и другие связанные с природным газом шаги Тегерана могут считаться показателем этого. Следует учесть, что существуют также объединяющие Турцию и Иран общие проблемы.

Таким образом, существует вероятность пересмотра Анкарой отношений с соседней страной на фоне применения санкций к Турции, так как уже давно к "нулевому варианту" добавлены и другие цифры. Ведь Иран начал использовать против Турции новое "оружие" - природный газ.