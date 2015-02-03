​Эксперты: Для решения нагорно-карабахского конфликта необходимо изменить механизм посреднической миссии

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт заморожен, необходимы изменения формулы посреднической миссии, считают эксперты.

Отметим, что в понедельник депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азай Гулиев заявил о возможном пересмотре состава МГ ОБСЕ и включении в качестве стран-сопредседателей МГ ОБСЕ Германии и Турции.

"Не вижу особого смысла в Минской группе. Она, конечно, подействовала на то, чтобы война не продолжалась, особенно в первые годы, но потом смысла в ней не осталось", - заявил Report российский политолог, востоковед Евгений Бахревский, комментируя данный вопрос. Он добавил, что нужен уже другой механизм для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Политолог позитивно отнесся к возможному посредничеству Турции в решении конфликта: "Роль Турции может быть положительной".

Говоря о Германии, он подчеркнул, что никакого отношения Германия не имеет к Закавказью. "Германии там делать точно нечего", - сказал он.

Е.Бахревский выразил мнение, что единственным действенным форматом для урегулирования конфликта может быть тройка Иран-Россия-Турция, о чем неоднократно говорилось.

"Полагаю, Турция считает Францию "проармянской", а Германия, по её мнению, будет "проазербайджанской" из-за сильной турецкой диаспоры", - пояснил он, говоря о причине выбора Германии.

По его словам, МГ ОБСЕ и в ближайшей перспективе будет заниматься тем же, чем все предыдущие годы, то есть "потихоньку что-то мониторить". "А смерти на границе не прекратятся", - считает Е.Бахревский.

В свою очередь доцент Санкт-Петербургского Государственного университета РФ, политолог Александр Сотниченко заявил, что азербайджанская сторона крайне недовольна "замороженным форматом" нагорно-карабахской проблемы, который, в целом, поддерживается Минской группой ОБСЕ.

"Включение в состав сопредседателей МГ Турции, как союзника Азербайджана, по мнению, некоторых азербайджанских экспертов, смогло бы уравновесить участие России, как союзника Армении, и Франции, занимающей, скорее, проармянскую позицию, сделать формат сопредседателей МГ более динамичным. То же касается и Германии, как государства, занимающего более нейтральную, чем Франция, позицию в ЕС", - сказал А.Сотниченко.

Он выразил сомнение, что Турция и Германия согласятся на свою роль в качестве посредников: "В целом, все понимают, что, к сожалению, проблема Нагорного Карабаха не является самой важной и обсуждаемой в мире, и кроме того, в мире бушует экономический кризис".

"Нынешних сопредседателей Минской группы вполне устраивает существующий вялый формат, потому раскачивать ситуацию никто не будет", - сказал политолог.

А.Сотниченко отметил, что выдвижение подобных предложений от имени Азербайджана говорит о том, что проблема по-прежнему актуальна, но не решаема в нынешнем формате. "Конфликт заморожен, и необходимо что-то менять для того, чтобы она разрешилась", - подытожил эксперт.