Три встречи Владимира Путина: не обсужденный нагорно-карабахский конфликт - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Встречи и беседы, проведенные в течение последние трех дней президентом северного соседа Азербайджана - России Владимиром Путиным, могут считаться важными с точки зрения безопасности в мире и регионе.

Первой из них стал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Российская сторона с нетерпением ждала этого уже около месяца. В медиа страны распространялись различные сообщения, касающиеся контакта между Трампом и Путиным.

Наконец, телефонный разговор президентов состоялся. Стороны обсудили перспективы связей деятельности России и США в борьбе с терроризмом в Сирии, ситуацию на Корейском полуострове. Президенты договорились продолжать поддерживать телефонную связь. Они заявили о намерении встретиться в рамках предстоящего 7-8 июля этого года в Гамбурге саммита "Большой двадцатки" (G20).

Через день после телефонного разговора с Трампом президент России принял в Сочи канцлера Германии Ангелу Меркель. Стороны коснулись двусторонних отношений, ситуации на востоке Украины, саммита G20, кризиса в Сирии, а также вопросов международной безопасности.

Эта встреча представляла для немецкого политика немаловажное значение и в личном смысле. 24 сентября этого года в Германии пройдут парламентские выборы. Безусловно, Ангела Меркель желает вновь стать канцлером. С учетом предположений касательно влияния России на проведенные в последнее время выборы в США, не исключается, что в этом смысле Меркель слегка намекнула Путину на парламентские выборы.

Отметим, за период руководства правительством, Меркель посещала Россию 16 раз. В последний раз она совершила визит в Россию 10 мая 2015 года. Канцлер отказалась от участия на проводимых 9 мая в Москве мероприятиях, приуроченных к 70-летию победы.

Для Азербайджана наибольший интерес представляет встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. На встрече президентов обсудили вопросы развития и расширения двусторонних связей, сирийский кризис, вопросы региональной безопасности.

Стороны желают довести товарооборот между двумя странами до 100 млрд долларов. До встречи Эрдоган сказал, что для полной нормализации отношений с Россией необходима ликвидация всех применяемых ею против Турции торговых санкций: "Если мы хотим достичь товарооборота на 100 млрд долларов, следует полностью и незамедлительно снять все ограничения".

На проведенной после встречи пресс-конференции Путин сказал, что все применяемые ранее ограничения были сняты: "Любые ограничения разрушают экономику. В результате страдает наше производство".

Пока российская сторона не сняла ограничения, применяемые на поставки из Турции замороженного мяса, птицепродуктов, мяса индейки, томата, огурцов, свежего винограда, яблок, груш и клубники.

Таким образом, общие темы этих встреч охватили ситуацию в Сирии и международную безопасность.

С учетом того, что США и Германия довольно далеки от намерения вести войну против России, они считают, что будет более правильным решить вопросы с Кремлем путем переговоров. Правда, Россия не обладает силой и влиятельностью бывшего СССР. Так как, в то время Советский Союз обладал возможностью расширять сферы влияния в мире. А Запад пытался предотвратить расширение им сферы влияния. А сейчас, сама Россия ведет борьбу, чтобы не попасть под влияние Запада и старается защитить свою безопасность и территориальную целостность в этом направлении. Участие в происходящих вне России событиях также в основном преследует эту цель. Проведение лидерами США и Германии переговоров с Москвой также преследует цель нейтрализовать ее, сделав партнером в решении международных конфликтов.

С учетом того, что она является ведущим членом Евросоюза, Германия выдвигает сотрудничество с Россией на передний план. После выхода Великобритании из союза, она может придерживаться линии расширения сотрудничества с Россией. Безусловно, в подобной предполагаемой игре Германия не желает проигрывать англичанам.

В последнее время отношения Турции с Евросоюзом и определенными кругами США немного охладели. В позициях официальной Анкары и Москвы немало совпадающих моментов. Наряду с этим, чтобы опередить надвигающуюся с Запада опасность, Турция и Россия хотят расширить сотрудничество в обширной сфере, даже в военно-техническом плане.

Азербайджанская сторона также имела ожидания от этих встреч. США и Россия являются странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ , выступающими в роли международных посредников в урегулировании конфликта в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана (третья страна – Франция).

Самый близкий союзник Германии – Австрия является действующим председателем ОБСЕ.

Кроме того, Германия также является ведущим членом Евросоюза. А Турция всегда защищает справедливую позицию Азербайджана.

Поэтому, хоть и мало, но все же предполагалось, что на этих встречах будут высказаны мысли по поводу решения нагорно-карабахского конфликта. Однако, очень жаль, что выступающие в роли международных посредников государства даже не намекнули на этот вопрос.

Проведенные встречи в очередной раз подтвердили, что Россия является камнем преткновения в решении международных конфликтов. Однако, это еще не означает, что другие силы заинтересованы и болеют за решение нагорно-карабахского конфликта.