Теракт в Барселоне - террористы сеют семена вражды - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Испанский город Барселона в мире больше известен по одноименному футбольному клубу. Но вчера в этом городе произошла трагедия.

На территории ведущего, развитого Европейского Союза, являющегося примером во всех сферах для других народов и государств, в котором права граждан защищаются в несравнимой с другими обществами степени, где безопасность обеспечена на высоком уровне, в том числе на территории одной из самых развитых стран мира Королевства Испания был совершен теракт. 17 августа в Барселоне и ближайшем к нему городе Камбрильс испанской провинции Каталония было совершено два теракта. В результате первого происшествия 14 человек погибли, 119 человек ранены. В ходе второго 5 человек получили ранения, в том числе 2 тяжелораненых.

В результате антитеррористической операции были убиты 4 террориста. Ответственность за кровавую трагедию взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Правительство Испании объявило в стране трехдневный траур. 18 августа минутой молчания почтили память жертв теракта.

Любое насилие осуждается со стороны человечества. А террор - это самое ненавистное событие. В результате этой кровавой трагедии погибают мирные жители, в том числе дети, пожилые люди и женщины. Поэтому он заслуживает проклятия.

Теракты, совершенные в Испании, также заслуживают самых гнусных выражений.

В этой трагедии пострадали около 100 семей из 23 стран. Значит, ни один индивидуум и ни одно государство не застраховано от терроризма.

Борьба против терроризма уже становится общечеловеческой деятельностью. Потому что терроризм угрожает будущему планеты - общего дома людей. Каждый житель этого дома должен быть начеку и вести борьбу против терроризма.

Произошедшие кровавые события позволяют прийти к выводу, что терракты происходят на чувствительных и привлекающих внимание территориях.

Поэтому, естественно, возникает такой вопрос: Почему террористы выбрали именно Барселону?

В этой провинции Испании есть силы, которые хотят независимости Каталонии. Террористическая группировка под названием ETA ("Euzkadi и azkatasuna" - "Родина и Свобода") долгие годы совершала теракты в этом направлении, вела вооруженную борьбу.

За день до происшествия, 16 августа, Каталонская Национальная Ассамблея распространила информацию о предоставлении плана пропаганды под лозунгом "Скажи "Да" на референдуме о независимости"! Эта кампания начнется ровно через месяц. А 12 августа тысячи человек вышли на Сан-Себастьян на демонстрацию в поддержку независимости стране Басков и Каталонцев.

Отметим, что планируется проведение референдума 1 октября этого года.

Вопрос проведения референдума о независимости Басков на повестке дня стоит несколько лет. Поэтому представляющая басков террористическая группировка ETA объявила о завершении вооруженной борьбы в 2011 году.

Они в тот год призывали правительства Франции и Испании приступить к непосредственным переговорам для урегулирования конфликта и завершения вооруженного противостояния. Тогда премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро оценил приостановление вооруженного противостояния как "победу демократии, закона и здравомыслия".

Бывший в то время в оппозиции Мариано Рахой же заявил, что после роспуска и полного разоружения ETA испанцы будут в полном спокойствии.

В апреле этого года ETA сообщили, что сдали имеющееся у них оружие.

К слову сказать, эта вооруженная группировка была организована студентами из басков-националистов в 1959 году по время диктатуры Франко с целью создания на севере Испании и юго-западе Франции независимого государства басков. В период деятельности группировки она совершила множество терактов, стала причиной смерти большого количества людей.

Вместе с тем, в отличие от каталонцев, баски частично поддерживают отделение правительства своей страны от Испании.

Террористы избрали самое слабое звено Испании – Каталонию. Этим они попытались шантажировать официальный Мадрид. Другими словами, планирующие провести референдум о независимости каталонцы могут заподозрить в этом теракте и Испанию. В результате в королевстве могут произойти массовые беспорядки. Так что, для достижения своих надуманных целей поддерживающие террористов сепаратисты и их сторонники должны сделать выводы из такого рода трагедий. В ряде европейских стран функционируют сторонники таких сепаратистских группировок. К сожалению, отношение к террористическим группировкам неоднозначно. Террористическая деятельность держащей азербайджанские земли под оккупацией Армении, желающая нарушить территориальную целостность Турции террористическая РПК и действующие под различными названиями ее крылья поддерживаются западными странами и Россией.

Поэтому совершившие теракт в центральном городе Каталонии Барселоне с целью ужесточения ситуации и создания вражды, создания массовых беспорядов могут совершить теракты и в автономном регионе на севере Ирака, где осенью планируется референдум, Приднестровье, востоке Украины, а также Крыме, вышедших из-под контроля Грузии регионах, оккупированном азербайджанском городе Ханкенди. Но если такое произойдет, ответственность нести будут не центральные правительства. За эти теракты в ответе те, что поддерживает вооруженных сепаратистов и вооружает их, предоставляет этим силам политическую поддержку и убежище. Кровавая трагедия в Барселоне еще раз подтверждает классификацию террористов. Они орудие, оружие в руках тех, кто желает добиться грязных целей. С этой точки зрения среди них не бывает хороших. Пусть будут прокляты они и их союзники, как хорошие, так и плохие!

16 августа Суперкубок Испании выиграла не "Барселона", а "Реал Мадрид". Это мы написали просто к слову.