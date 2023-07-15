СВМДА: Новая Азия в новом мире - взгляд из Азербайджана

Геополитические реалии нашего мира постоянно смещают фокус интересов с одного региона на другой. Наблюдается любопытная тенденция смещения рынков сбыта с Европы в сторону Азии. Согласно данным ООН, из 30 крупнейших городов мира 21 расположен в странах Ази

Геополитические реалии нашего мира постоянно смещают фокус интересов с одного региона на другой. Наблюдается любопытная тенденция смещения рынков сбыта с Европы в сторону Азии. Согласно данным ООН, из 30 крупнейших городов мира 21 расположен в странах Азии, и тому есть несколько причин, которые вызваны политическими и геоэкономическими факторами.

Политическими можно считать ту напряженную ситуацию, которая царит в Европе. Явным катализатором неустойчивой политической стабильности на Западе сейчас является война в Украине. Но также немаловажную роль играют и проблемы в области миграции, неудачной политики некоторых западных стран в восстановлении экономики после экономического кризиса и неспособность ЕС восстановить былую экономическую мощь после пандемии коронавируса. Поэтому как для предпринимателя, так и для крупных компаний, регион Центральной Азии - это не что иное как потенциальное, безопасное место для инвестиций и создания перспективных проектов.

Кроме того из-за изменения мирового порядка роль региональных организаций значительно возрастает, особенно это заметно после пандемии коронавируса.

Одной из таких организаций является Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Резкое возрастание значимости такого рода организаций заключается в том, что в связи с увеличением глобальных вызовов, ООН и другие крупные организации не справляются, либо же удается выработать единый подход, который в теории выглядит достаточно рабочим, но на самом деле подходит не всем регионам или странам мира. В этой связи, региональные организации, в том числе СВМДА могут быстрее и точнее реагировать на происходящие процессы, потому что чаще всего у них более четкое представление какого-то определенного региона. Например, СВМДА незамедлительно отреагировало на пандемию коронавируса и в конце 2020 года, когда Казахстан был избран на пост председателя в организации, было предложено расширить перечень мер доверия СВМДА. Это был основной инструмент, где сосредоточены сферы взаимодействия государств-членов. Казахстаном было предложено внести новую меру: эпидемиологическая безопасность и сотрудничество в обеспечении общественного здравоохранения, которая была поддержана всеми членами организации. В итоге, три страны СВМДА получили в дар большой набор медикаментов. Это еще раз показывает эффективность деятельности не только самой организации, но и ее приверженность к формированию новой картины в Азии.

Современная экономическая картина в Азии формируется под новые рынки, где большинство стран региона играют роль транзита. Одним из таких маршрутов является Средний коридор, который также находится в поле зрения СВМДА. Средний коридор становится ключевой транспортной магистралью в евразийском регионе. В связи с уменьшением конкурентоспособности Северного коридора, все больше экспедиторов и логистических компаний из Европы, Турции и стран Центральной Азии проявляют интерес к расширению потенциала Шелкового пути и инициативы "Один пояс, один путь", поддерживаемых Китаем. Ожидается значительный рост грузового трафика по Среднему коридору в ближайшие годы, особенно в свете энергетического и сырьевого кризиса в Европейском союзе. Мультимодальные грузоперевозки, особенно контейнерные, становятся все более востребованными, в том числе из-за растущих потребностей европейской промышленности в нефтехимическом и минеральном сырье. Сегодня Средний коридор становится оптимальным выбором для надежной логистики между Востоком и Западом. Этот маршрут является одним из трех торговых коридоров между Китаем и Европой, и его протяженность составляет 4256 километров по дорогам и железной дороге, а также 508 километров морским путем. Контейнерный блок-поезд, который проходит по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, что считается одним из важных логистических преимуществ. В интервью Report генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай отметил, что СВМДА имеет серьезные перспективы для развития собственной взаимосвязанности, есть различные форматы сотрудничества в рамках этой организации, например, "Турция-Азербайджан- Казахстан" по развитию Среднего Коридора. Поэтому у СВМДА огромный потенциал, который может внести свой вклад в развитие Среднего коридора, путем использования разных форматов и реализации многосторонних инициатив.

В этой связи, СВМДА не только может внести вклад в развитие экономики стран Центральной Азии, но также может поспособствовать налаживанию тесного сотрудничества между Азией и Южным Кавказом, что позволит еще быстрее поставлять , товары из Азии в Европу.

Открытие Зангезурского коридора также окажет влияние на геополитическую динамику Центральной Азии. Более тесные экономические связи между странами Центральной Азии и Азербайджаном могут способствовать развитию торговли, инфраструктуры и энергетического сотрудничества, что будет способствовать росту экономики и повышению уровня жизни в регионе. Таким образом, СВМДА может служить хорошей платформой для обеспечения многостороннего диалога среди стран Центральной Азии, а также сыграть связующую роль для эффективной имплементации совместных проектов.

Несмотря на то, что сама организация достаточно молодая, ее имидж и авторитет с каждым годом все повышается. СМВДА часто представлена на самых важных и глобальных мероприятиях. Например, на саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором приняли участие главы государств и правительств около 70 стран, а также руководители ряда международных организаций, был приглашен генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай. Он высоко оценил деятельность ДН и поддержал политику многосторонности и дипломатии, так как сама организация формирует именно такое видение региона в Центральной Азии.

В целом, через 10-20 лет СМВДА станет движущим локомотивом устойчивого развития региона Центральной Азии. Ставя перед собой непростые задачи, СМВДА предложит еще больше интересных инициатив для развития транспортных коридоров, человеческого капитала, малого и среднего предпринимательства. В будущем, организация сможет привлечь еще больше стран и превратится в важную платформу для обсуждения и решения глобальных вопросов.