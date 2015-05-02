Стоимость азербайджанской нефти в ближайшее время может ​повыситься до 80 долларов/баррель - ПРОГНОЗ

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Агентство энергетической информации США (EIA) распространило информацию о том, что в Кушинге, где расположены крупнейшие нефтяные резервуары, впервые с ноября зарегистрировано снижение резервов нефти. За прошедшую неделю резервы уменьшились на 514 тыс. баррелей и составили 61,7 млн. баррелей. Ранее аналитики делали прогноз о переполнении резервуаров нефтью и недостатке места для ее хранения, и что вследствие этого стоимость нефти упадет до минимального уровня, однако выяснилось, что прогнозы себя не оправдали и были несколько преувеличены. В итоге стоимость нефти выросла с минимального значения на 45% и достигла 66 долларов/баррель. Аналитики заявили о начале стабилизации баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке. Среднесуточное производство сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах США выросло на 105 тыс. баррелей и составило 16,1 млн. баррелей. Повышение спроса в основном объясняется сезонными факторами.

Аналитическая группа агентства Report считает, что конфликт между Йеменом и Саудовской Аравией и вероятность снижения нефтедобычи в США не приведут к снижению стоимости нефти. Так, прогнозируется, что в конце мае и в начале июня цена нефти составит 75 долларов/баррель. А стоимость нефти марки Azeri Light, экспортируемой Азербайджаном, может повыситься до 80 долларов/баррель.

Отметим, что переговоры по ядерному вопросу между Ираном и странами "шестерки" должны завершиться до 1 июля. При достижении согласия между сторонами цена нефти может вновь упасть до 50-60 долларов. По последним данным из Ирака, экспорт нефти в апреле вырос до 3 077 млн. баррелей в день (в марте экспорт составлял 2 980 млн. баррелей в день).