Сомнительная дружба, или истинные намерения Ирана в регионе

Отношения между Азербайджаном и Ираном переживают не самые лучшие времена. Сложно выделить одно событие, которое поставило под угрозу ирано-азербайджанские отношения, но можно подчеркнуть то, что уже во время 44-дневной Отечественной Войны позиция Ирана п

Отношения между Азербайджаном и Ираном переживают не самые лучшие времена. Сложно выделить одно событие, которое поставило под угрозу азербайджано-иранские отношения, но можно заметить, что уже во время 44-дневной Отечественной Войны позиция Ирана порождала много вопросов у азербайджанской аудитории. Несмотря на вполне доброжелательные высказывания посольства Ирана в Азербайджане, ситуация продолжает накаляться.

Первые провокационные сигналы иранской стороны наблюдались еще во время войны за освобождение оккупированных земель Азербайджана, когда иранские пограничники разрешали иранским грузовикам проезд на территорию Карабаха без разрешения азербайджанской стороны, то есть незаконно. Мало того, что природа этих грузов остается неизвестной, так еще иранские номера, как оказалось, ловко прятались под армянскими. Азербайджанская сторона нередко предупреждала иранскую отказаться от таких действий, но это продолжалось даже после окончания войны.

Ситуация начала еще больше накаляться, когда резкие заявления нового главы МИД Ирана Хусейна Амира Амирабдоллахяна подливали масла в огонь. После вступления на пост, он успел совершить визит в Армению и в Россию. Амирабдоллахян предпочел в первую очередь встретиться с армянским коллегой, но пока не торопится к нам, довольствуясь лишь встречей с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. А его высказывания в адрес Азербайджана в интервью иранскому телевидению были весьма некорректными и резкими, что вызвало справедливое недовольство.

Иранская сторона, наверное, не до конца осознает, что высказывания типа "на Южном Кавказе присутствуют иностранные игроки, сионисты и террористы, стремящиеся дестабилизировать регион" могут в корне испортить отношения между двумя соседними государствами и препятствовать миру и стабильности в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял в интервью зарубежным СМИ, что участие наемников с нашей стороны в 44-дневной войне – вымышленная история без достоверных фактов или доказательств. Зато кадры о незаконном въезде иранских грузовиков в Карабах находятся в открытом доступе.

Азербайджан не могут не беспокоить учения иранской армии на границе с Азербайджаном. Проводить военные учения-суверенное право каждого государства, но почему-то в период армянской оккупации, когда границы были без всякого присмотра, Иран и не думал проводить учения и думать об условном противнике. Иранская сторона уверяла, что данные учения носили разовый характер, а азербайджанская сторона была заранее уведомлена об этом.

Как оказалось, основное беспокойство для нового правительства Ирана - сотрудничество Азербайджана с Израилем. Азербайджан имеет тесные связи и с Ираном, и с Израилем, правда в разных сферах. Но Азербайджан четко разделяет эти сферы, и всегда заявлял, что не позволит использовать свою территорию против какой-то другой страны. То есть присутствие Израиля в регионе не может являться опасностью для Ирана. Азербайджан не пытается настроить одно государство против другого, делает все возможное для сохранения мира и стабильности в регионе. С Ираном нас связывает сотрудничество в экономике, торговле и промышленности. Израиль участвует в восстановительных работах на освобожденных территориях.

Если говорить о восстановлении религиозных памятников, то нужно вспомнить еще один эпизод. С недопонимаем Азербайджан воспринял новость о том, что еще в 2018 году иранская компания PartSamanJahanCo отремонтировала мечеть Говхар-Ага в Шуше, которая в то время находилась под армянской оккупацией. Мечеть, которая является культурным наследием Азербайджана, выдавалась за персидскую, что также оставило отпечаток на двусторонних отношениях. Как и молчание Ирана по поводу многочисленных памятников мусульманской культуры и мечетей, разрушенных или превращенных в хлев для свиней во время оккупации армянской стороной.

Такая политика Ирана вынуждает Азербайджана придерживаться тактики «доверяй, но проверяй». И осторожно относиться к действиям Ирана. Есть также понимание, что друг Ирана - Армения и проживающие в этой стране около 40000 армян, могут быть заинтересованы в том, чтобы нанести вред отношениям между Азербайджаном и Ираном.