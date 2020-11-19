Скрип кошелька - криптовалюта превратилась в новый актив для инвестиций

Эта криптовалюта постепенно превращается в своего рода «тихую гавань» при экономической нестабильности, как и золото

Накануне стоимость биткоина – самой популярной криптовалюты в мире – повысилась до 18,5 тысяч долларов США, достигнув трехлетнего рекорда. Впоследствии цена на биткоин снизилась и сейчас составляет около 17,6 тысяч долларов США (на 12:00 по бакинскому времени).

С начала года биткоин подорожал в 2,7 раза – с 6,9 тысяч до 18,5 тысяч долларов США.

Для биткоина это близкий к рекордному показатель. В декабре 2017 года стоимость криптовалюты превысила 20 тысяч долларов США. Затем, правда, последовало снижение вплоть до 3,2 тысяч долларов США.

Сейчас многие аналитики считают, что ситуация кардинально отличается от той, что была в 2017 году и биткоин может продолжить рост. По мнению аналитика Bloomberg Майка Макглоуна, капитализация биткоина во второй половине 2021 года может достигнуть 1 триллиона долларов США, если ее стоимость превысит 20 тысяч долларов США.

Это важный показатель, так как чем больше капитализация криптовалюты, тем она менее волатильна. Например, чтобы влиять на стоимость биткоина нужны многомиллионные скупки. Если капитализация небольшая, как у только появившихся криптовалют, на ее цену могут повлиять среднестатистические трейдеры. Сейчас капитализация биткоина составляет 327,66 миллиарда долларов США.

Почему биткоин растет?

Рост биткоина начался с марта 2020 года после резкого падения. На начало марта криптовалюта стоила около 9 тысяч долларов США и всего за несколько дней упала до 5 тысяч долларов США. А затем начался рост, который обуславливается несколькими факторами.

Один из главных факторов – коронавирус. Для нынешнего поколения биткоин постепенно превращается в своего рода «тихую гавань» при экономической нестабильности, как и золото. Не зря биткоин называют «цифровым золотом».

На фоне коронавируса и экономического кризиса центральные банки по всему миру начали проводить количественное смягчение, что приводит к дополнительной эмиссии фиатных (бумажных) валют и, следовательно, к их обесцениванию. Это приводит к снижению ставок и вынуждает инвесторов искать новые инструменты для вложения.

Но дело не только в этом. В последнее время все больше институциональных инвесторов и миллиардеров начали вкладываться в криптовалюты. Например, компания MicroStrategy вложила свыше 425 миллионов долларов США в биткоин, основатель Twitter через другую свою компанию Square приобрел биткоинов на 50 миллионов долларов США. Американский холдинг Fidelity Investments открыл биткоин-фонд, с помощью которого инвесторы могут хеджировать свои риски. Также платежная система PayPal добавила поддержку четырех криптовалют – Bitcoin, Etherium, Litecoin и Bitcoin Cash. С 11 ноября пользователи в США теперь могут напрямую продавать, покупать или держать криптовалюту через PayPal, у которой свыше 300 миллионов пользователей.

Все это говорит о том, что биткоин, а вместе с ним и другие криптовалюты, подтвердили свое место на рынке как финансовые активы.

Однако, если биткоин это «цифровое золото», то улучшение экономической ситуации в мире может способствовать его удешевлению. Такого мнения придерживаются некоторые инвесторы. В частности, новости о создании вакцин против COVID-19 могут отразиться на криптовалютах. По некоторым оценкам, они могут подешеветь до 10-12 тысяч долларов США.

Существуют и дополнительные проблемы. В первую очередь, это запрет использования, а в некоторых случаях ужесточение регулирования криптовалют в ряде стран. Например, в Индонезии и Пакистане криптовалюты полностью запрещены. Но многие страны стараются не запретить, а лишь усилить надзор над криптовалютами. Но и тут не все радужно. Анонимность всегда была одним из преимуществ криптовалют.

Однако, если страны поголовно будут обязывать владельцев криптовалют предоставлять о себе информацию, для таких людей это может привести к снижению интереса к коинам. Тем не менее, это не запрет использования криптовалют, а просто регулирование. По мнению некоторых экспертов, жесткое регулирование, наоборот, может привлечь новых инвесторов на рынок криптовалюты. Сейчас людей отпугивают риски, связанные с приобретением криптовалют.

Известно немало случаев, когда покупателей «кидали». За 2019 год мошенники смогли похитить различных криптовалют на 4,4 миллиарда долларов США (1,7 миллиарда долларов США в 2018 году). А регулирование позволит значительно сократить число таких случаев и повысить доверие людей. С другой стороны, некоторые страны, как Китай, уже на пути создания собственной цифровой валюты. Правда, в отличие от биткоина и других, «цифровой юань» будет иметь централизованное регулирование.

Между тем, интерес вызывает то, что в отличие от 2017 года, когда рост стоимости биткоина сопровождался увеличением числа зарегистрированных на «обменниках» (сайтах по обмену криптовалюты на реальные деньги) пользователей, в этот раз происходит прямо противоположная ситуация. Биткоин дорожает, но всплеска желающих зарегистрироваться на обменниках нет, что может говорить о том, что люди, которые приобретают биткоины и другие криптовалюты уже не торопятся их продавать. А это значит, что биткоин все больше рассматривается с точки зрения среднесрочных и долгосрочных инвестиций, что только усиливает позиции криптовалют на финансовых рынках.

Азад Гасанли, финансовый эксперт