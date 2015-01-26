СИРИЗА "Че" и ЕС ждут испытания в Греции - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Радикальные левые, которых опасаются правые и правые центристы в Европе, объявили о победе на выборах в Греции. Впервые за историю страны победу одержала радикальная партия левых СИРИЗА, не пережившая в 1957-1974 гг. "хунту полковников". Данная коалиция сформировалась в результате объединения 6-ти левых политических организаций. Впервые после 2009 года его лидером был избран народный депутат. Лидером организации является Алексис Чипрас. В честь Че Гевары друзья даже зовут его "Че-прас".

Основной задачей, стоящей перед пришедшей к власти новой политической силой, является вывод Греции из экономического кризиса. Во время победы СИРИЗА на парламентских выборах 2003 года евро по отношению к доллару подешевел на 1,1184 доллара. Спустя 11 лет происходит аналогичный процесс. Вчера евро по отношению к доллару подешевел на 1,1194 доллара.

Кроме того, Греция не смогла выйти из мирового экономического кризиса 2008 года, хотя за истекшие годы Евросоюз оказывал этой стране помощь на миллиарды евро. Не сумевшая выйти из этой ситуации Греция превратилась в аутсайдера ЕС.

Если до последних выборов Греция создавала для Европы экономические проблемы, предполагается, что она создаст для ЕС политико-идеологические проблемы и после данной политической кампании. Победа на выборах левых радикалов и левых в целом может стать политическим сигналом и для европейской политической элиты, так как, как правило, левые радикалы отличаются ярым национализмом.

К примеру, в числе первых поздравивших СИРИЗА есть лидер партии "Национальный фронт" Франции Марин Ле Пен. Победу радикальной левой партии она характеризует следующим образом: "Греческий народ нанес Евросоюзу сильную пощечину".

В отношениях между Грецией и Турцией противоречия возникали и возникают из-за проблем, связанных с тюрками в Западной Тракие, решения кипрской проблемы и периодически поднимающейся проблемы островов.

Левые в Греции, и в особенности партия "Золотой рассвет", считающаяся четвертой по предварительным результатам выборов, отличились своими анти-тюркскими выступлениями. Эти политические организации неоднократно проводили анти-тюркские акции на территории компактного проживания тюрков в Западной Тракие, были даже скандированы лозунги об их выселении из Греции.

С этой точки зрения, положительные изменения в отношении новой политической силы с Турцией, безусловно, могут быть в пользу обеих государств.

Отношения Греции с оккупировавшей азербайджанские территории и выдвигающей против Турции перечень претензий Арменией очень тесные. В предыдущие годы возросло также сотрудничество между официальными Афинами и Ереваном. Однако, финансово-экономические проблемы, с которыми столкнулась Греция, безусловно, мешают углублению связей в этой и других сферах.

Что же касается отношений между Азербайджаном и Грецией, в ходе визита в эту страну в июне 2014 года президент Ильхам Алиев коснулся развития этих связей.

Таким образом, пришедшая к власти новая сила взяла на себя такой сложный груз, как спасение Греции от экономического, политического, общественного кризиса. Кроме СИРИЗА, подобный "экзамен" предстоит пройти и Евросоюзу.