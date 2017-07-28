Санкции Сената США: новая атака на старых врагов - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Сенат США принял закон о "Борьбе против врагов США посредством санкций" в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Из 435 членов Конгресса, обладающих правом голоса, 419 и 98 сенаторов из Сената проголосовали за закон, 3 конгрессмена и 2 сенатора – против.

В целом, половина документа, состоящего из 184 страниц, посвящена России. Там отражены деятельность Москвы в Украине, урон кибербезопасности США и других государств, попытка влияния на результаты выборов, поддержка режима Башара Асада в Сирии, коррупция, нарушение прав человека и другие подобные деяния. Санкции охватывают нефтегазовую и финансовую сферы России.

Ожидающие принятия новые санкции могут быть масштабнее и комплекснее, чем запреты, принятые в отношении России с 2014 года по сей день. Ранее такого типа меры принимались по указу президента или соответствующими решениями министерства финансов.

Документ отправлен на подписание президенту США Дональду Трампу. Он может подписать закон, либо наложить вето.

Главный вопрос в данном законе - согласование президентом решений до ликвидации или ослаблении санкций в отношении России с конгрессменами. Некоторое время назад был принят представленный в конгресс демократами документ.

Северная Корея подверглась санкциям из-за ядерных ракет и нарушения прав человека.

В отношении Ирана санкции применяются в связи с нарушением условий Комплексного пакета соглашений, поддержки терроризма, нарушением прав человека.

Принятие документа в обеих палатах большинством голосов показывает, что между правящей партией Республиканцев и оппозиционной ей партией демократов нет сильного расхождения во взглядах относительно этих трех стран.

Другими словами, обе политические партии считают Россию, Иран и Северную Корею врагом США на одинаковом уровне.

Отметим, что президент США Дональд Трамп несколько дней назад предупредил Иран, заявив, что если они не будут следовать обговоренной с международной общественностью ядерной программе, "у Тегерана будут большие, очень большие, серьезные проблемы. Это я вам гарантирую".

Вчера Иран провел испытание ракетоносителя "Симург". Пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Нойерт отметила, что этим правительство Тегерана нарушило резолюцию Совбеза ОООН под номером 2231: "Мы считаем, что Иран продолжает создание баллистической ракеты".

Как видно, хотя президент США сменился как с точки зрения политической принадлежности, так и с точки зрения социального сословия, однако интересы и цели страны в целом не изменились. Новые санкции можно рассматривать и как проверку Дональда Трампа на надежность и своего рода экзамен для него. Это больше всего касается отношения к России.

Отметим, что в рамках встречи на высшем уровне G20 в Гамбурге Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным. До этого госсекретарь США со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил интересующие стороны вопросы. Можно предположить, что представители Вашингтона просили Кремль отказаться от позиции в отношении Сирии, Ирака и Украины. Однако невыполнение официальной Москвой соответствующих шагов привело к принятию названного закона. Принятие более обширных санкций против России обсуждалось уже некоторое время.

Напомним, что Владимир Путин подписал закон о продлении нахождения российской военно-воздушной базы в Сирии еще на 50 лет. Это можно оценивать и как ответ на санкции США. Другими словами, Россия еще раз продемонстрировала, что не изменит позицию на Ближнем Востоке и бывших советских республиках (в нынешнее время в Украине). И применение санкций тому подтверждение.

Дональд Трамп во время предвыборной избирательной кампании выступил против соглашения, достигнутого международными посредниками с Ираном по атомно-ядерной проблеме. Став президентом, он неоднократно говорил о принятии жестких мер в отношении Ирана.

Северная Корея вот уже 60 лет препятствует полному обеспечению интересов США на Корейском полуострове. Эта страна является союзником таких соперников США как Россия и Китай. Регулярные ракетные испытания Северной Кореи не устраивают и одновременно беспокоят Белый дом и его сторонников в регионе – Японию и Южную Корею.

Из-за соседства России и Ирана с Южным Кавказом, в том числе Азербайджаном, санкции косвенно повлияют и на страны региона.

Таким образом, США с Дональдом Трампом перешли в новую атаку против старых врагов. Результат этого может охватить чуть ли не весь Евразийский материк.