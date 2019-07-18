Санкции ЕС - попытка вывести Турцию из игры - КОММЕНТАРИЙ

Евросоюз ввел санкции в отношении Турции в день третьей годовщины предотвращения попытки государственного переворота. Очевидно, дата выбрана неслучайно. Такой шаг ЕС крайне нелицеприятен на фоне празднования турецкой общественностью победы демократии и стабильности в стране.

Турецкое общество встало на путь демократического развития со времен Мустафы Кемаля Ататюрка. С той поры за демократию в стране отдали свои жизни тысячи рядовых граждан, государственных деятелей и чиновников. Повторные выборы в муниципалитет Стамбула лишний раз подтвердили приверженность Турции демократическим преобразованиям. 20 апреля 1931 года в обращении к народу в связи с выборами Ататюрк лаконично и красноречиво охарактеризовал внешнюю и внутреннюю политику своей страны: "Мир на Родине - мир во всем мире". Этот принцип и поныне является одним из столпов турецкой Конституции. Минуло 88 лет, последние 30 из которых Турция находится под прицелом террористов, активно поддерживаемых вражескими силами.

Санкции ЕС, якобы, продиктованы проведением Турцией геологоразведочных работ на шельфе острова Кипр в Восточном Средиземноморье. Мол, Турция нарушила территориальную целостность другого государства. В соответствии с санкциями, введенными по решению Совета министров иностранных дел ЕС, Евросоюз приостановит переговоры по соглашению о воздушном сообщении и других совещаний высшего уровня в рамках диалога ЕС-Турция. В то же время Турция не досчитается 145,8 млн евро, которые ожидала получить у ЕС до 2020 года. Отметим, что Евросоюз выделил Турции 4,4 миллиарда евро на 2014-2020 годы. Эти средства были рассчитаны на проведение в стране демократических реформ, мер по обеспечению верховенства закона, основополагающих прав и свобод, конкурентной среды, а также содействие таким сферам, как инновации, образование, социальная политика, климат и энергетика. ЕС также рекомендовал Европейскому инвестиционному банку пересмотреть кредитную политику в отношении Турции. В решении ЕС подчеркивается, что продолжение буровых работ чревато новыми санкциями. Действия Турции охарактеризованы как "нарушение суверенитета" греческой части острова - Республики Кипр.

В ответ на это МИД Турции заявило, что решение ЕС никак не повлияет на работы, проводимые в восточной части Средиземноморья: "Турки и греки обладают равными правами на ресурсы Кипра, однако в решении ЕС нет ни слова о правах турков-киприотов. А значит, ЕС не беспристрастен в данном вопросе". В МИД Турции дали понять, что до решения Кипрского вопроса дискуссии на эту тему неуместны: "С 1963 года Республика Кипр не представляет турков-киприотов, и поэтому не является государством ни в наших глазах, ни в глазах турков-киприотов". В заявлении внешнеполитического ведомства Турции подчеркивается, что стороной переговоров по данному вопросу будет не Турция, а Турецкая Республика Северного Кипра. "Пока ЕС не примет как данность, что турки-киприоты не меньшинство, а равноправные хозяева острова, понимание Евросоюзом этого вопроса и конструктивный вклад в его урегулирование невозможны".

Коснувшись состоявшегося 26 апреля 2004 года референдума об объединении острова, МИД Турции заявило, что Евросоюз не выполнил обещания, данного много лет назад туркам-киприотам. Напомним, что референдум по объединению Кипра состоялся в рамках "Плана Аннана", названного в честь тогдашнего генсека ООН Кофи Аннана. По результатам всенародного референдума, на острове предполагалось создать федеральное государство, в котором как минимум треть министерских кресел должны были занимать турки-киприоты, а на посты президента и премьера страны через каждые десять месяцев должны были избираться турки и греки в порядке ротации. Однако 64,91% турков-киприотов проголосовали за объединение, а 75,38% греков - против. Накануне референдума ЕС обещал признать независимость турков-киприотов, если референдум не состоится, однако впоследствии обещания так и не выполнил. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не намерена отказываться от буровых работ, более того, направит, при необходимости, и четвертое судно в Средиземноморье.

Отчего же возникла напряженность, чем она продиктована? И сколько запасов газа в регионе?

Напомним, что месторождения природного газа в восточной части Средиземного моря были открыты в 2010 году. На основе соглашения, подписанного с греческим правительством Кипра, в регионе ведут свою деятельность американские компании Noble и ExхonMobil, итальянская ENI и французская Total. В 2018 году компания ExxonMobil приступила к поиску газовых месторождений на юге Кипра, а именно близ линии разграничения с турецкой частью острова, что привело к обострению ситуации. Турция направила в регион буровое судно Fatih, а вслед за ним и боевые корабли. С тех пор Турция ведет геологоразведочные работы в акватории Средиземноморья, относящейся к туркам-киприотам. Спустя некоторое время туда было послано турецкое буровое судно Yavuz, после чего и начались нападки со стороны США и Евросоюза. Восточная часть Средиземного моря обрела особую важность после появления на повестке сирийского вопроса. И это не случайно, ведь там расположены военно-морские базы США, России, Великобритании, Израиля и Франции. Дабы напомнить о своем присутствии, Турция провела в регионе военные учения "Родина- 2019".

Отметим, что согласно отчету Геологической службы США, обнародованному в 2010 году, вокруг острова Кипр, в том числе на востоке Средиземного моря, имеются богатые залежи нефти и газа, а именно, 8 млрд баррелей нефти и 3,5 триллиона кубометров природного газа.

После вовлечения России в военные операции в Сирии и намерения Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы S-400, давление Запада на Турцию усилилось. Так значит, дело в правительстве Турции? Многие ответят на этот вопрос утвердительно. Однако нападки на Турцию, продолжающиеся со времен распада Османской империи, вновь подтвердили, что враг и его интересы все те же. США и Евросоюз называют Турцию своим союзником в регионе, однако их поступки свидетельствуют как раз об обратном. Значит, демократия, столь рьяно насаждаемая Западом, не панацея от бед. Америка называет Турцию своим партнером, но это на словах, а на деле препятствует покупке ею комплексов "Патриот" для обороны своего воздушного пространства. Так что же предприняли союзники - радетели безопасности? А предприняли они вот что, о чем красноречиво заявил президент США Дональд Трамп, - препятствуя усилению ВВС Турции, запретили поставку уже оплаченных истребителей F-35, ни словом не обмолвившись о возврате Анкаре уплаченных 1,5 млрд долларов. Союзники должны помогать друг другу, если они, конечно, союзники...

Желают ли союзники Турции ее ослабления, оккупации со стороны не входящего в НАТО государства или угрозы территориальной целостности, устроит ли это пресловутых союзников? Или союзники желают, чтобы Турция оказалась в зависимом положении? Почему же они, проводя буровые работы на востоке Средиземноморья, не учитывают позиции страны данного региона - Турции? Напрашивается вывод о том, что ни США, ни Евросоюз не хотят иметь в союзниках сильную Турцию, хотя и называют ее стратегическим партнером. Они хотят сами добывать нефть и газ в регионе, а потом продавать их же Турции. И это при том, что Турция сама вправе так поступать. Видимо, нежеланием видеть сильную Турцию и продиктовано их замалчивание террористических атак на территории союзника. Более того, они пригрели террористов и всячески обучают их.

Ну, и наконец, правительство греческого Кипра отклонило предложение Турецкой Республики Северного Кипра о проведении совместных работ. Если остров принадлежит как туркам, так и грекам, обе стороны в равной степени могут использовать его недра. Так чего же хочет греческая сторона? Те самые силы, еще 15 лет назад выступавшие против объединения Кипра, ныне ведут себя так, будто Кипр принадлежит только грекам. И в этом им потворствуют США и Евросоюз. По сути, они и сделали греков такими "капризно-несговорчивыми". На Южном Кавказе они используют армян, как разменную монету, а в отношении Турции - греков. В этом смысле последнее событие - попытка завуалировать откровенно подрывную деятельность в отношении Турции. Тем самым союзники пытаются вывести Турцию из игры, устранить от борьбы за углеводороды.