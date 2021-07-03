Руководство Армении принуждало своих граждан воевать – откровения армянских осужденных - КОММЕНТАРИЙ

2 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над членами армянских вооруженных формирований, обвиняемых в совершении террористических актов на территории Азербайджана. На скамье подсудимых Авакян Грач Арзуманович, Серобян Гегам Самве

2 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над членами армянских вооруженных формирований, обвиняемых в совершении террористических актов на территории Азербайджана. На скамье подсудимых Авакян Грач Арзуманович, Серобян Гегам Самвелович, Багасян Армен Егизари, Гаспарян Гор Ваграмини, Сефилян Камо Каренович, Акобян Володя Вачагани, Асетрян Геворг Нораирович, Енгоян Сисак Гришаи, Петросян Альберт Камоевич, Седракян Ромик Мисакини, Минасян Арам Гарникович, Миносян Мкртч Симонович, Матесян Эдгар Вачаганович и Карапетян Юрий Тигранович.

Как сообщает Report, на судебных заседаниях террористические и провокационные действия военно-политического руководства Армении против Азербайджана были подтверждены неопровержимыми доказательствами.

На протяжении всей истории враждебность и ненависть в отношении азербайджанцев были возведены в Армении на государственный уровень, став национальной идеологией. На этой идеологии выросли многие поколения армян, ставшие впоследствии преступниками и террористами. Манипулируя чувствами своих граждан, военно-политическое руководство Армении буквально зомбировало их.

На основании ходатайства прокурора о возбуждении уголовного дела за преступные деяния, совершенные военно-политическим руководством Армении против Азербайджана, судом было вынесено специальное решение и направлено в прокуратуру. Гражданин Армении, полковник-лейтенант Арсен Газарян и другие должностные лица, возглавлявшие преступную группировку, члены которой предстали перед судом, объявлены в международный розыск.

На суде выяснилось, что армяне не хотели идти на военную службу и воевать. Однако военно-политическое руководство Армении насильно отправило их на фронт, грозя арестом за уклонение от воинской службы и дезертирство. Обвиняемые признались, что изначально не имели намерение совершать преступления против азербайджанского народа и армии. В своих показаниях подсудимые заявили, что им угрожали физической расправой в случае отказа идти в бой. Все еще свежи воспоминания об армянских солдатах, прикованных цепями во время войны.

В ходе уточнения анкетных данных в суде выяснилось, что большинство обвиняемых являются безработными. Они неоднократно выезжали за пределы страны на заработки, что вновь подтверждает, сколь тяжела жизнь в Армении. Ни для кого не секрет, что Армения входит в число беднейших стран мира. Низкие экономические показатели этой страны отражены во всех статистических отчетах.

Из показаний обвиняемых становится очевидно, что их отправляли на войну по принуждению, что называется, под дулом пистолета. В результате коварных, противоречащих всем общечеловеческим ценностям действий армянского руководства молодые армяне оказались на скамье подсудимых.

Хочется верить, что гуманизм Азербайджана в отношении осужденных станет уроком для Армении.