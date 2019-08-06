Российский эксперт: Пашинян - лишь игрушка в руках третьих сил

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян полностью растерял популярность среди народа и предпринимает безуспешные попытки вернуть его, делая популистские заявления в Ханкенди, считают российские эксперты.

Напомним, что накануне армянский премьер-министр посетил оккупированные территории Азербайджана - Нагорный Карабах - для участия во Всеармянских "играх", где сделал ряд заявлений относительно непосредственно Карабаха и "общеармянского единства".

Как заявил Report российский эксперт Евгений Михайлов, проведение "всеармянских игр" в оккупированном Нагорном Карабахе - это желание мирового армянства противодействовать любым попыткам мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Пашинян - это всего лишь избранная для этих целей фигура, а основные игроки - это армянская диаспора Запада, которая лоббирует свои интересы и во Франции, и в американском Сенате. Неслучайно, как бы невзначай, в СМИ прозвучала информация о том, что президент США Дональд Трамп в отместку Турции за покупку российских С-400 признает так называемый "геноцид армян". Все это звенья одной цепи разжигания крупного конфликта в регионе перед возможной войной американцев с Ираном", - считает Е.Михайлов, добавив, что в таком хаосе США "легче ловить собственную рыбку".

Российский эксперт Евгений Михайлов Пашинян - это всего лишь избранная для этих целей фигура, а основные игроки - это армянская диаспора Запада, которая лоббирует свои интересы и во Франции, и в американском Сенате

Эксперт подчеркнул, что Никол Пашинян полностью растерял популярность среди народа, придя на волне популистских обещаний к власти и ничего при этом не выполнив. По его словам, поездка премьера в оккупированный Карабах и открытие тех самых игр, о которых мировое сообщество, кроме своих армян, и не подозревает - это нелепая попытка Н.Пашиняна показать сепаратистскому режиму, что Армения по-прежнему с ним.

В свою очередь другой российский политолог Сергей Марков считает, что поездка Н.Пашиняна непосредственно связана с его желанием пойти на компромиссные договоренности с Азербайджаном на основе Казанской формулы, то есть передать под контроль Азербайджана семь районов вокруг Нагорного Карабаха с дальнейшим снятием блокады Армении и Карабаха со стороны Баку и Анкары.

Российский политолог Сергей Марков Еще одной целью популистского выступления Пашиняна в Ханкенди является борьба с Республиканской партией Армении

Вместе с тем С.Марков подчеркнул, что армянский премьер боится идти на подобный шаг, так как высока вероятность массовых общественных волнений и даже его убийства со стороны радикалов, как это уже было в истории Армении.

При этом, по его мнению, еще одной целью популистского выступления Пашиняна в Ханкенди является борьба с Республиканской партией Армении, в основе которого лежит карабахский клан, за контроль над сепаратистским режимом.

По его словам, "на данном этапе Россия ничего хорошего про происходящее в Армении сказать не может, а ничего плохо сказать не хочет".

Евгений Михайлов же считает, что Н.Пашинян, на самом деле, хочет казаться "великим и страшным лидером", чтобы упрочить свое положение во власти.

"Однако все всё прекрасно понимают и уверены в том, что закат карьеры Никола Пашиняна не за горами. Армянам нужен лидер, который не говорит, а делает, не обещает, а договаривается. Пашинян не обладает такими качествами и более того уже бессмысленно видеть его в качестве адекватного переговорщика по Карабаху", - добавил российский политолог.

Он выразил мнение, что официальный Баку должен планомерно продолжать дипломатическое давление и изоляцию новых властей Еревана.

Российский эксперт Евгений Михайлов Однако все всё прекрасно понимают и уверены в том, что закат карьеры Никола Пашиняна не за горами. Армянам нужен лидер, который не говорит, а делает, не обещает, а договаривается. Пашинян не обладает такими качествами

"При этом полностью взаимодействовать со странами гарантами мирного урегулирования и, прежде всего, с Россией и Турцией. Можно не замечать премьера Армении, он - всего лишь игрушка в руках третьих сил, не желающим мира своему народу", - сказал Е.Михайлов.

По его мнению, отсутствие темы Армении в информационном пространстве России связано с тем, что Москва понимает, что Ереван ведет себя неадекватно и вести сейчас с ним диалог по нагорно-карабахскому конфликту бесперспективно.