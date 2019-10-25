​Российские политологи о роли Азербайджана в Движении неприсоединения

Сегодня в Баку проходит XVIII саммит Движения неприсоединения, в котором принимают участие делегации 158 стран и международных организаций. Известные российские политологи прокомментировали для российского бюро Report проведение в столице Азербайджана этого долгожданного мероприятия.

"Саммит Движения неприсоединения – это очень важное мероприятие. Сам Азербайджан активно участвует в этом Движении уже много лет". Об этом Report заявил эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук.

"Это была изначальная принципиальная позиция страны. Азербайджан не присоединяется ни к каким блокам агрессивного милитаристского характера. На мой взгляд, Азербайджан выбрал очень правильное стратегическое направление и в этих рамках страна наращивает свой авторитет. Я считаю, что это верная позиция. Мы приветствуем, что Азербайджан принимает интересный и ответственный в масштабах всего мира Форум", - отметил политик.

"Нам бы хотелось поздравить Азербайджан и президента Азербайджана Ильхама Алиева с саммитом Движения неприсоединения и с тем, что страна будет играть ключевую роль в этом движении", - заявил российскому бюро Report известный российский эксперт, гендиректор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков.

По словам политолога, сейчас Движение неприсоединения оказалось в некой тени по сравнению со временами СССР: "Сейчас, мне кажется, важнейшая задача для Движения неприсоединения – это нахождение новой миссии. И в соответствии с этим, выделение новых основных задач", - отметил он.

"Что касается новой роли Азербайджана в Движении неприсоединения, здесь большое значение сыграла личность Ильхама Алиева, его огромный дипломатический опыт. Ему удается использовать свой дипломатический талант для выстраивания отношений с самыми разными, в том числе, находящимися в конфликте друг с другом, странами и именно этот дипломатический талант позволил Ильхаму Алиеву сыграть большую роль в восстановлении отношений между Россией и Турцией. И мы благодарны ему за это", - заключил Марков.

Напомним, в ходе проходящего 25-26 октября в Баку XVIII саммита Движения неприсоединения председательство в организации на три года перешло к Азербайджану.