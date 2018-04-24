Российский политолог: Армянская оппозиция настроена решительно и не согласится на рокировки - КОММЕНТАРИЙ

Москва. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Ситуация в Армении обострилась не случайно. Назначение Сержа Саргсяна премьер-министром наложилось на общую усталость населения от проводящейся политики: стагнация экономики, отток населения из страны".

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог Никита Голобоков.

По его словам, протест так называемого "электромайдана" в Ереване в 2015 году и мятеж вооруженной группы "Сасна Црер" в 2016 году, после которого тоже прошли массовые демонстрации протеста, уже давали понять, что если не у всего карабахского клана, то у Сержа Саргсяна в случае, если он продолжит цепляться за власть, возникнут проблемы.

Эксперт добавил, что позиции "карабахского клана" до сих пор очень сильны, и они вряд ли захотят расстаться с властью.

"Карен Карапетян (вице-премьер - ред.) из того же клана. Был ли уход С.Саргсяна маскарадом или нет вопрос сложный. Ведь оппозиция также настроена решительно и не согласится с такой рокировкой", - подчеркнул Н. Голобоков.

Он также не исключил открытого противостояния между "пронатовскими армянскими миротворцами" и "пророссийской регулярной армией".

"Солдаты такие же люди, они также интересуются политикой и попадают под пропаганду. Тут большую роль играют активность американских НКО в Армении и влияние армянской диаспоры. С другой стороны, в стране практически полное отсутствие российских механизмов "мягкой силы", но есть сильная российская военная база", - заявил политолог.

Н. Голобоков отметил, что события в Крыму показали, насколько принципиально для России сохранение своих военных баз на территории СНГ.

"С другой стороны Кремль явно не хочет злить армянское общество, поэтому предпочитает сейчас выждать, не занимая ни одну из сторон, и договариваться уже с теми, кто возьмет в итоге власть", - считает эксперт.